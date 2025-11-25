The Wall Street Journal рассказала, кто и как придумал мирный план Написали его зять и друг Трампа. Но без Кирилла Дмитриева тоже не обошлось

Джаред Кушнер (на переднем плане) и Стив Уиткофф, 13 июля 2025 года Chip Somodevilla / Getty Images

Новости о проекте мирного соглашения между Россией и Украиной, появившиеся на прошлой неделе, выглядели странно. Текст мирного плана попал в СМИ через анонимные источники, американские власти комментировали его сбивчиво, будто это стало для них сюрпризом, российские власти отмалчивались и не пытались развеять слухи. Даже настоящие авторы соглашения были не до конца ясны: то ли это американцы, то ли россияне, то ли и те, и другие. The Wall Street Journal поговорила с американскими официальными лицами о том, кто и как писал мирный план и почему его презентация получилась такой хаотичной. «Медуза» пересказывает этот материал.

В середине октября, когда Израиль и террористическая организация ХАМАС приняли план США по прекращению войны в секторе Газа, Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности придумать аналогичный план и для российско-украинского конфликта. Его сели писать Джаред Кушнер (зять Трампа, который не занимает формальных постов в его администрации) и Стив Уиткофф (друг и спецпосланник президента, фактически ставший его главным дипломатом). Они оба участвовали в заключении мирной сделки по Газе. Черновик сделки по Украине Кушнер и Уиткофф сели набрасывать прямо во время обратного рейса с Ближнего Востока.

Работа над тем, что в конечном итоге стало проектом мирного соглашения из 28 пунктов, длилась около месяца и опиралась на взаимодействие с «кремлевским инсайдером» Кириллом Дмитриевым — представителем Владимира Путина по экономическому сотрудничеству, который имеет связи с семьей российского президента и давно знаком с Кушнером. Дмитриев приехал в Майами в выходные перед Хэллоуином и провел три дня с Уиткоффом и Кушнером. У всех троих «были схожие взгляды на то, как должен выглядеть [проект соглашения], хотя у Дмитриева были самые конкретные идеи», пишет The Wall Street Journal.

Дмитриев заявил, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, вывести войска с территорий, , и сократить ВСУ до «гораздо меньшей численности», чем нынешние 800-900 тысяч человек. Также Дмитриев предложил США подписать с Россией ряд экономических соглашений.

Уиткофф, в свою очередь, поговорил с официальными лицами США и изучил оценки американской разведки, после чего пришел к выводу, что на поле боя Украина находится в более слабом положении, чем Россия.

В какой-то момент (видимо, в середине ноября) в Майами пригласили Рустема Умерова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он прямо сказал, что в существующем виде мирный план выгоднее России, чем Украине. Умеров посоветовал Кушнеру и Уиткоффу созвониться с Зеленским. 16 ноября они ознакомили украинского президента с планом из 28 пунктов. Зеленский сказал, что над документом еще нужно работать. Вскоре все трое созвонились повторно; к чему они пришли, WSJ не уточняет.

18 ноября копию мирного плана получил госсекретарь США Марко Рубио. Он якобы был в курсе, что Уиткофф и Кушнер работают над мирным соглашением по Украине, но не знал, что именно они уже успели подготовить. В тот же день о существовании проекта соглашения сообщило издание Axios.

19 ноября в Украину прибыла делегация во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом. Дрисколлу, однокурснику вице-президента США Джея Ди Вэнса, поручили провести брифинг по мирному плану для украинского руководства. На нем Дрисколл напомнил, что США уже останавливали поставки оружия и передачу разведданных Украине и могут сделать это снова, если Киев откажется от заключения соглашения с Москвой.

Примерно в это же время детали мирного плана попали в прессу. 19 ноября СМИ сообщили его основные параметры, а 20 ноября опубликовали полный текст. После этого слива (предполагается, что его организовал Дмитриев) власти США столкнулись с внезапным кризисом. В частности, Марко Рубио пришлось отвечать на звонки европейских чиновников и парламентариев, разгневанных тем, что план составлен в пользу России.

Также госсекретарь пообщался с несколькими сенаторами. По данным Financial Times, Рубио сказал им, что это российский мирный план, а затем США ознакомили с ним Украину как посредник. Сенаторы также заявили, что, по словам Рубио, ему неизвестно об угрозах прекратить поставки оружия или обмен разведданными с Украиной, если Киев откажется подписывать соглашение.

Рубио поспешил опровергнуть заявления сенаторов об авторстве мирного плана. По его словам, план «был разработан США» в качестве «прочной основы» для переговоров и строился на предложениях и российской, и украинской стороны.

После этого Рубио, Уиткофф и Кушнер спешно устроили встречу с украинцами и европейцами в Женеве, где согласовали изменения в плане, чтобы сделать его более приемлемым для Киева. Известно, что в итоге соглашение сократилось с 28 до 19 пунктов — в частности, из него исключили болезненный для Украины пункт о сокращении численности ВСУ. Теперь вопрос в том, поддержит ли новую версию плана Москва. 25 ноября Кремль заявил, что пока ее не видел.

Один из источников WSJ подчеркнул, что «большинство положений» мирного плана якобы были написаны Уиткоффом и Кушнером — причем еще до того, как они проконсультировались с представителями России и Украины. В какой момент и насколько внимательно с планом ознакомился Трамп, WSJ не уточняет. Но 21 ноября он заявил, что Зеленский «должен будет это [план] одобрить».