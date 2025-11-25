Зеленский столкнулся с идеальным штормом. За коррупционным скандалом последовал мирный план, который его вынуждают подписать Может ли «Миндичгейт» сделать президента Украины более сговорчивым на переговорах?

Petr David Josek / AP / Scanpix / LETA

10 ноября украинские органы по борьбе с коррупцией заявили о хищениях в госкомпании «Энергоатом». Начался самый громкий коррупционный скандал за шесть лет президентства Владимира Зеленского. А 20 ноября Украина получила от США план окончания войны, написанный представителями Кремля и Белого дома и удовлетворяющий большинство притязаний Путина, — плюс требование одобрить этот план через неделю. Зеленский обратился к нации, заявив, что Украина переживает один из самых тяжелых моментов своей истории, и добиваться справедливого мира будет легче, если политики и граждане прекратят «срач». Эта речь вызвала неоднозначную реакцию — хотя трудно не согласиться с тем, что внешние вызовы для Киева совпали с внутренними.

Почему «Миндичгейт» обернулся для Зеленского идеальным штормом? Как президент Украины реагирует на него за закрытыми дверями? И как эта история может влиять на позицию Зеленского при обсуждении условий окончания войны? «Медуза» изучила ключевые материалы (раз, два и три), авторы которых пытаются найти ответы на эти вопросы.

Почему хищения в «Энергоатоме» вызвали такой большой скандал?

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о раскрытии масштабных хищений в компании «Энергоатом», которая управляет всеми АЭС в стране. Участники схемы брали откаты 10-15% со всех контрагентов «Энергоатома». Отказаться было нельзя, иначе контрагент . Схема получила название «шлагбаум», а ее разоблачение имело эффект разорвавшейся бомбы — по нескольким причинам.

Во-первых, из-за действующих лиц. Руководителем схемы назван бывший бизнес-партнер и Зеленского Тимур Миндич (уехал из Украины перед обысками), а возможными бенефициарами — высшие чиновники, в том числе бывший вице-премьер Алексей Чернышов (ему предъявили подозрение), а также бывший и нынешний министры энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук (их уволили из правительства).

Во-вторых, из-за масштабов. По информации НАБУ, через офис для отмывания откатов из «Энергоатома» прошло больше 100 миллионов долларов. Депутат Верховной Рады от Ярослав Железняк, который внимательно следит за «Миндичгейтом», утверждает, что это крупнейшая из раскрытых коррупционных схем в современной истории Украины.

В-третьих, из-за цинизма. В НАБУ подчеркивали, что «шлагбаумы» в «Энергоатоме» стали возможны из-за большой войны, а участники схемы влияли на решения о строительстве защитных сооружений вокруг АЭС — и рассматривали их лишь как «обычный источник наживы». Это вызвало негодование украинцев, живущих в условиях длительных отключений света.

В-четвертых, из-за «российского следа». Одним из ключевых фигурантов дела стал Игорь Миронюк, бывший советник Германа Галущенко и бывший помощник Андрея Деркача — бывшего депутата Верховной Рады, который в 2022 году уехал в Россию и стал там сенатором. «Отмывочная» для откатов располагалась в помещении в центре Киева, которое принадлежит семье Деркача.

Почему из-за «Миндичгейта» в Украине стали требовать отставки Ермака?

Зеленский публично поддержал расследование НАБУ и ввел санкции против Миндича. Но это был не самый близкий его соратник, попавший под удар. Тень от скандала легла также на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова и главу Офиса президента Андрея Ермака.

Умеров упоминается в материалах уголовного дела Миндича. По версии НАБУ, летом 2025 года, когда Умеров еще был министром обороны, Миндич пытался заработать на поставке бронежилетов, не прошедших контроль качества, и через главу Минобороны добивался того, чтобы армия эти жилеты приняла. Умеров подтвердил, что контактировал с Миндичем, но настаивает, что тот не влиял на его решения.

Ермак в материалах НАБУ на данный момент не назван. Но есть мнение, что с учетом его во власти он не мог не знать о воровстве в «Энергоатоме». Кроме того, депутат Железняк утверждает, что Ермак есть на , которые пока не обнародованы. А «Украинская правда» пишет, что после начала публикации «пленок» Ермак поручил подконтрольным силовикам подготовить подозрение в адрес руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко.

«Украинская правда» утверждает, что планировалось предъявить и Давиду Арахамии. Это глава президентской фракции «Слуга народа» в Раде, который давно не ладит с Ермаком. После «Миндичгейта» он должен был донести до Зеленского мнение фракции о том, что Ермака надо снимать, писали журналисты «РБК-Украина». Но перед встречей Зеленского со «Слугой народа» в телеграм-каналах прошла информация, что Арахамия . Этого хватило, чтобы сбить пыл депутатов. Они задали Зеленскому лишь один вопрос про Ермака и получили ответ, что он остается.

Одновременно, по данным «Украинской правды», Офис президента пытался выяснить, не собирается ли НАБУ предъявить подозрение самому Ермаку. Когда 22 ноября Зеленский отправил Ермака на мирные переговоры с США и ЕС, источник издания прокомментировал это словами: «Он спасает его от подозрения».

Как Зеленский относится к коррупции? И почему защищает Ермака?

«Коррупционные скандалы часто вызывали у Зеленского чувство лояльности к своим людям. Он склонен воспринимать их как несправедливость, как признак того, что против него действуют недоброжелатели. В начале 2023 года помощники сообщили ему, что чиновники в оборонной сфере наживаются на своих должностях, и он приказал им разобраться с проблемой тихо. Высокопоставленные представители администрации Байдена убеждали Зеленского уволить и привлечь к ответственности нарушителей, чтобы это стало сдерживающим фактором. Он отказался. Лишь примерно через шесть месяцев после того, как подробности коррупции стали достоянием общественности, президент отправил в отставку министра обороны».

Это отрывок из новой статьи американского журналиста Саймона Шустера, автора книги о Зеленском. Очевидно, в нем идет речь про коррупционный скандал 2023 года в Минобороны Украины, в результате которого своего поста лишился глава ведомства Алексей Резников. По словам Шустера, спустя несколько недель после этого случая они с Зеленским его обсуждали. Президент Украины тогда заявил, что привержен своему обещанию бороться с коррупцией, но не может позволить себе увольнять членов своей команды «при первом подозрении в нарушении». «У нас не так много людей, чтобы ими разбрасываться», — сказал тогда Зеленский.

Когда Шустер спросил, не пытается ли Запад надавить на Зеленского, чтобы активизировать борьбу с коррупцией, тот ответил, что некоторые из западных союзников Украины готовы ухватиться за любой предлог, включая коррупцию, чтобы прекратить помощь. «Неправильно, чтобы они прикрывали свою неспособность помочь Украине этими обвинениями», — добавил Зеленский.

Однако летом 2025 года, когда он попытался подчинить себе НАБУ и САП, которые подобрались к людям из его ближайшего окружения, именно реакция Запада (вместе с протестами украинцев) заставила его отступить. «Мы сказали ему: если ты это сделаешь [лишишь антикоррупционные органы независимости], все остановится», — заявил Шустеру высокопоставленный европейский дипломат.

На «Миндичгейт» западные страны отреагировали сдержанно: в Евросоюзе хвалили расследование антикоррупционных органов, а в Белом доме его вообще как будто не заметили. Но на самом деле заметили. По информации «Украинской правды», этот вопрос обсуждался на встрече Зеленского с министром армии США Дэном Дрисколлом 20 ноября. Зеленский якобы дал понять, что не сможет «двигаться дальше», если его ближайшим соратникам предъявят обвинения в коррупции, поскольку это поставит под угрозу мирные переговоры.

Действительно ли «Миндичгейт» сужает для Зеленского пространство для маневра на мирных переговорах?

Публикация мирного плана США на фоне «Миндичгейта» имела для Зеленского двоякий эффект. С одной стороны, международные переговоры отвлекли внимание от, несомненно, неприятного для Зеленского коррупционного скандала. С другой стороны, скандал ослабил его позиции перед, несомненно, важными переговорами — возможно, самыми важными с 2022 года.

Предполагается, что план в прессу слил представитель Кремля Кирилл Дмитриев. По мнению некоторых политиков, экспертов и журналистов, это не случайно было сделано на фоне «Миндичгейта» — возможно, считают они, в Кремле (который добивается капитуляции Украины) и Белом доме (который хочет как можно быстрее заключить мир) хотят воспользоваться уязвимостью Зеленского, чтобы сузить ему пространство для маневра.

Однако именно из-за этой уязвимости Зеленский может быть менее склонен к уступкам, заявил The Wall Street Journal Нико Ланге, немецкий эксперт по безопасности и бывший начальник штаба Минобороны Германии: «Ни один украинский президент — и уж тем более ослабленный Зеленский — не имеет мандата соглашаться на [такие условия, как были описаны в плане]. Если он это сделает, то, когда вернется домой, он уже не будет президентом».

«Наше общество не готово сдаться. Оно не было готово сдаться в начале полномасштабной войны, когда рейтинг Зеленского составлял почти 99%, и оно не готово сдаться сейчас, когда его популярность пошла на спад. Его проблемы не влияют на нашу способность вести переговоры, даже если американская сторона может ошибочно так считать», — подтвердил депутат Ярослав Железняк.

В украинском обществе воспринимают предложенный Украине мирный план как план капитуляции, и поэтому для Киева согласиться с ним будет сложнее, чем отвергнуть его, считает бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Согласиться на неприемлемый, крайне болезненный пакет мер, лишь бы остановить войну, — ни один политик не одобрит такое решение, если почувствует, что общество к нему не готово. Принятие соглашения, которое будет отвергнуто обществом, означало бы для такого лидера политическое, а в наших реалиях, к сожалению, и физическое самоубийство», — сказал он WSJ.

