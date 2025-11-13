Зеленский ввел санкции против своего соратника Тимура Миндича

Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в расследовании дела о коррупции в компании «Энергоатом».

Санкции введены сроком на три года, отдельные ограничения будут действовать бессрочно. Из указа следует, что и у Миндича, и у Цукермана есть гражданство Израиля. Оба они покинули Украину.

10 ноября следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обыском к Тимуру Миндичу — совладельцу студии «Квартал 95» и соратнику Зеленского. Вскоре после этого в НАБУ сообщили, что раскрыли масштабную схему хищений в компании «Энергоатом» — операторе атомных электространций Украины. Речь идет об «откатах» с закупок компании на сотни миллионов долларов. По версии антикоррупционных органов, Миндич был создателем и одним из главных бенефициаров масштабной схемы хищений. Одним из участников этой схемы был Цукерман.

Обыски прошли также у министра юстиции Германа Галущенко, который до июля 2025 года занимал пост министра энергетики. Вскоре его отстранили от исполнения обязанностей, затем он подал в отставку. Заявление об отставке также написала нынешний министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

