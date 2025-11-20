Зеленский отказался увольнять главу своего офиса Ермака из-за коррупционного скандала

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с депутатской фракцией «Слуга народа» 20 ноября.

По итогам встречи источники «Украинской правды» и Hromadske сообщили, что Зеленский дал понять, что не станет увольнять главу офиса президента Украины Андрея Ермака из-за коррупции в «Энергоатоме» — операторе украинских атомных электростанций.

В ходе встречи депутат Марьяна Безуглая спросила у президента, собирается ли он уволить Ермака и других чиновников. «Зеленский сказал, что вопрос кадров в офисе президента — это ответственность президента, и дал понять, что отставки Ермака не будет», — рассказал участник встречи «Украинской правде».

Политические оппоненты и союзники Зеленского, как пишет The Washington Post, настаивали на том, чтобы отправить высокопоставленных чиновников в отставку и тем самым восстановить общественное доверие на фоне коррупционного скандала. Представители фракции «Слуга народа», а также приближенные Зеленского в последние дни добивались отставки Ермака.

В Украине проводят расследование о масштабных хищениях в компании «Энергоатом». По версии Национального антикоррупционного бюро Украины, в центре коррупционной схемы находился Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и соратник Владимира Зеленского. Миндич уехал из Украины.

