«Возможно, самая продуктивная встреча во всем этом процессе». Переговоры украинской и американской делегаций в Женеве завершились

Встреча украинской и американской делегаций в Женеве, на которой обсуждался мирный план США, завершилась, сообщили госсекретарь США Марко Рубио и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«У нас была, возможно, самая продуктивная и содержательная встреча во всем этом процессе [мирных переговоров]», — сказал Рубио.

По его словам, у сторон есть «очень хороший рабочий вариант». «Мы смогли пройтись по некоторым пунктам, и, как мне кажется, добились хорошего прогресса», — добавил Рубио. Он уточнил, что пока команды работают над предложениями, которые были им переданы, и вносят изменения «в надежде сузить расхождения» и приблизиться к тому, с чем согласятся и Украина, и США.

Ермак подтвердил, что встреча была продуктивной, стороны достигли «очень хорошего прогресса» и двигаются к справедливому и продолжительному миру. «Украинский народ как никто заслуживает этого мира и хочет его больше, чем кто-либо на этой планете», — сказал Ермак

На вопросы журналистов они отвечать не стали. Рубио пообещал вернуться с ответами позже, потому что «процесс еще идет» и нужно продолжить работу.