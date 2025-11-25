В переговорах о завершении войны России с Украиной теперь участвует министр армии США Дэниел Дрисколл. Кто он такой? Бывший банкир, у которого нет никакого опыта в дипломатии

Дэниел Дрисколл в Киеве, 20 ноября 2025 года Офис президента Украины / Reuters / Scanpix / LETA

Дэниел Дрисколл — выдвиженец вице-президента Джей Ди Вэнса. Их биографии во многом похожи. Они почти ровесники: Дрисколл — 1985 года рождения, Вэнс — 1984-го. Оба выросли в глухой провинции: Дрисколл — в Баннер-Элк, штат Северная Каролина; Вэнс — в Миддлтауне, штат Огайо. Они вместе учились на юридическом факультете Йельского университета и там подружились. Потом оба пошли на военную службу: Дрисколл — в армию, Вэнс — в корпус морской пехоты. Оба побывали на войне в Ираке. Потом оба пошли в бизнес: Дрисколл стал инвестиционным банкиром, Вэнс — венчурным инвестором. Потом оба вступили в Республиканскую партию и начали политическую карьеру: Дрисколл в 2020 году выдвигался в Конгресс от своей родной Северной Каролины, но не прошел республиканские праймериз; Вэнс в 2022-м победил на выборах сенатора от Огайо.

Дональд Трамп после своей победы на президентских выборах 2024 года объявил, что выдвинет Дрисколла на пост министра армии. Это высокая, но, в сущности, техническая должность — ответственный за снабжение и финансы армии, не входящий в кабинет министров. Сенат утвердил Дрисколла на посту 25 февраля 2025 года. В апреле он также стал исполняющим обязанности руководителя Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ — правоохранительного органа в структуре министерства юстиции.

Приоритетом Дрисколла стали беспилотники. Хотя американские военные были пионерами этого типа вооружений (в 2010-е они активно применяли дроны в Афганистане, Йемене, Ливии и других конфликтных зонах), в последнее время они стали отставать. Российско-украинская война показала, что наиболее эффективны не огромные беспилотники вроде MQ-9 Reaper, а небольшие и дешевые.

В начале ноября Дрисколл объявил, что армия в ближайшие два—три года намерена закупить по меньшей мере миллион дронов, а в дальнейшем — примерно по полмиллиона в год. Такие запросы превосходят производственные мощности американских оборонных предприятий. Дрисколл не раз публично говорил, что США следует поучиться у Украины тому, как налаживать быстрое производство дешевых и эффективных дронов.

Этому должен был быть посвящен и визит Дрисколла в Киев 18 ноября. Но незадолго до вылета Трамп неожиданно расширил его миссию.

Трампу довелось ближе познакомиться с Дрисколлом в связи с операциями по вводу войск Национальной гвардии в Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго и другие крупные американские города для борьбы с преступностью и предотвращения беспорядков (снабжение Нацгвардии также находится в ведении министра армии). Дрисколл сумел произвести очень благоприятное впечатление на президента и его ближайшее окружение.

Дрисколл стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Киев с февраля, когда туда летал министр финансов Скотт Бессент по поводу соглашения о полезных ископаемых. И именно министру армии было поручено передать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый мирный план Трампа.

Что это был за план (теперь он меняется)

Киеву предложили сдать Донбасс и сократить армию вдвое в обмен на гарантии безопасности для Украины и Европы Что известно о новом мирном плане США

По должности это была прерогатива спецпосланника президента по Украине Кита Келлога. В тот же день, когда Дрисколл отправился в Киев, стало известно, что Келлог намерен покинуть свой пост.

Считается, что Келлог симпатизирует Украине и на этой почве конфликтует со Стивом Уиткоффом — другим спецпосланником Трампа.

Уиткофф — бизнесмен без малейшего дипломатического опыта — неожиданно стал одним из важнейших мировых дипломатов в самом начале второго срока Трампа, когда президент поручил ему закончить войну в секторе Газа. Во многом именно отсутствие опыта и связей стало залогом его успеха: все, с кем он имел дело, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, руководство террористической организации ХАМАС, представителей Египта, Катара и Турции, понимали, что, говоря с Уиткоффом, на самом деле почти напрямую говорят с Трампом.

С Келлогом это не работает. Он отставной генерал с почти 40-летним военным опытом и собственным мнением. Дрисколл же вполне может стать таким же рупором Трампа, как Уиткофф. По всей вероятности, именно в этом качестве он отправился в Абу-Даби на переговоры по поводу мирного плана.

