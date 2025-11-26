Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не знает, откуда у Bloomberg появились записи его разговоров со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и спецпредставителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым, которые агентство опубликовало накануне.

«Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Россия» Павла Зарубина.

Ушаков не ответил прямо на вопрос, фейк его разговор с Уиткоффом или он действительно был. Он отметил, что достаточно часто разговаривает со спецпосланником Трампа, но содержание этих разговоров не комментирует. По мнению Ушакова, подобные утечки публикуют, «чтобы помешать». «Вряд ли они это делают, чтобы улучшить отношения», — добавил помощник российского президента.

Также Ушаков подтвердил, что Уиткофф приедет в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. По словам Ушакова, «достигнуты предварительные договоренности», что Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе, а вместе с ним — ряд представителей администрации Трампа, которые «имеют отношение к украинским делам», как сказал Ушаков.

