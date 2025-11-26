Кирилл Дмитриев назвал фейком публикацию Bloomberg c записью его разговора с помощником Путина, в котором обсуждался мирный план по Украине

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X публикацию Bloomberg, в которой приводится расшифровка его разговора с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым.

«Фейк», — написал Дмитриев.

После этого он процитировал один из своих же предыдущих твитов, в котором написал: «Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся поджигатели войны».

Накануне Bloomberg выложил расшифровку разговоров Юрия Ушакова с Кириллом Дмитриевым и со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Ушаков и Дмитриев, как утверждает Bloomberg, обсуждали черновик мирного плана из 28 пунктов, который затем появился в издании Axios. «Мне кажется, вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней», — говорил в этом разговоре Дмитриев. В разговоре с Уиткоффом Ушаков советуется, как Путину лучше говорить с Трампом.

