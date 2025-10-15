Трамп провозгласил «устойчивый мир» на Ближнем Востоке. Насколько он устойчивый? И вообще, мир ли это? Какие вопросы остались нерешенными после прекращения огня в секторе Газа

Дональд Трамп на саммите в Шарм-аш-Шейхе. 13 октября 2025 года Chip Somodevilla / Getty Images

Лидеры США, Египта, Катара и Турции на саммите в Шарм-аш-Шейхе подписали документ, который озаглавлен так: «Декларация Трампа об устойчивом мире и процветании». Участники саммита фактически подтвердили, что базовым сценарием урегулирования конфликта на Ближнем Востоке является «план Трампа». Первая часть этого плана уже реализована — израильские заложники, захваченные террористами ХАМАС в 2023 году, освобождены. Военные действия в секторе Газа будут прекращены. Из израильских тюрем выпустят около двух тысяч палестинских заключенных. Потом в секторе Газа должны быть созданы переходная администрация и Международные стабилизационные силы (миротворческий контингент).

На саммите в Египте присутствовали руководители более чем 20 стран и международных организаций, включая ООН, Евросоюз и Лигу арабских государств. Там присутствовал и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на встрече не было. Президент США Дональд Трамп во время визита в Израиль позвонил президенту Египта Абдулфаттаху ас-Сиси и добился того, чтобы он официально пригласил Нетаниягу. Израильский премьер согласился. Но как только об этом было объявлено, несколько других участников саммита пригрозили его бойкотировать. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был готов развернуть свой самолет, который уже собирался заходить на посадку в Шарм-аш-Шейх. Нетаниягу в итоге отказался от поездки, сославшись на иудейский праздник Симхат Тора, который в 2025 году пришелся на 13–14 октября.

Израильские заложники теперь на свободе

Освобождены израильтяне, которые провели два года в заложниках у террористов в секторе Газа Трамп прилетел в Израиль принимать благодарности

ХАМАС останется у власти в секторе Газа?

«План Трампа» предполагает «демилитаризацию и дерадикализацию» сектора Газа. Террористическая организация ХАМАС должна отказаться от какой-либо политической роли в управлении сектором. Членам движения предложена амнистия: либо они разоружаются и соглашаются на мирное сосуществование с Израилем, либо покидают Газу — в последнем случае им гарантируют свободный путь и убежище в третьей стране (скорее всего, в Катаре или Турции). ХАМАС, соглашаясь на перемирие с Израилем, подчеркивал, что эта часть плана его не устраивает.

ХАМАС организовал патрули и блокпосты в тех районах сектора Газа, откуда ушли израильские войска. Террористы устраивают публичные расправы над своими противниками — членами хамул (местных кланов), враждебных ХАМАС. Их обвиняют в сотрудничестве с Израилем, хотя по меньшей мере про некоторые из хамул известно, что израильские спецслужбы предлагали им поддержку, но они отказались. От рук террористов ХАМАС за последние пару дней погибли уже десятки жителей Газы, видео многих расправ активно распространяются в соцсетях.

Трамп по этому поводу заявил, что ХАМАС уничтожил «несколько очень злых банд» — и это его «не слишком беспокоит». Он даже намекнул, что дал ХАМАС карт-бланш на это, и подчеркнул, что в конечном итоге группировке все равно придется разоружиться — «возможно, насильно».

Террористы ХАМАС в Нусейрате в центральной части сектора Газа. 12 октября 2025 года Rizek Abdeljawad / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA Террористы ХАМАС публично убивают людей в Газе. 13 октября 2025 года

Прямо сейчас в тех частях сектора Газа, где не присутствуют израильские войска, никакой власти, кроме ХАМАС, нет. Даже главные покровители террористической организации — Катар и Турция — требуют от нее отдать власть. Согласится ли ХАМАС сделать это добровольно, все еще неясно.

Кто будет управлять сектором Газа?

По «плану Трампа», для управления сектором Газа будет создан «аполитичный технократический комитет», состоящий из палестинцев — специалистов по экономике, здравоохранению, образованию, коммунальному хозяйству. Они не должны состоять в каких-либо политических организациях. Этот комитет будет подотчетен международному совету, в который войдут президент США Дональд Трамп, бывший британский премьер (автор части «плана Трампа») и другие, пока не называемые мировые политики.

Срок полномочий этих органов в плане не оговорен. Предполагается только, что Палестинская национальная администрация проведет реформы и подготовится к тому, чтобы принять Газу под свое управление. Махмуд Аббас пообещал до конца 2025 года провести выборы в Законодательный совет Палестины (парламент, фактически не функционирующий почти 20 лет) и сформировать легитимное правительство. Подобные обещания он давал уже не раз.

В прошлый раз выборы в Палестине проходили в 2006 году, и тогда на них победил ХАМАС. На сей раз такой исход тоже был бы вполне вероятен — но если выборы и состоятся, ХАМАС до них, скорее всего, не допустят. Можно ожидать, что организация уйдет в подполье или устроит в Палестине новую гражданскую войну. То и другое практически гарантирует, что скорой и гладкой передачи Газы под контроль Палестинской администрации не будет.

Противники «плана Трампа» называют его неоколониальным и сравнивают с мандатной системой после Первой мировой войны, когда западные державы без учета мнения местного населения получали под свое управление целые регионы на Ближнем Востоке и в Африке. Практически неминуем рост террористической активности в Палестине, направленной против гипотетической переходной администрации.

В сектор Газа введут иностранные войска?

На этот счет формулировки «плана Трампа» особенно расплывчаты. В нем нет прямого обязательства, но есть намек, что Международные стабилизационные силы — миротворческий контингент в Газе — будут состоять из представителей арабских и мусульманских стран. Египет и Иордания — ближайшие соседи Израиля и Палестины — должны будут помочь в создании новой полиции Газы.

Наблюдатели уделяют особенно пристальное внимание трем крупным мусульманским государствам: Турции, Пакистану и Индонезии. И если турецкие миротворцы могут не устроить Израиль (отношения между странами весьма напряженные), то Пакистан и Индонезия находятся достаточно далеко, чтобы не иметь ни прямых интересов в регионе, ни прямых противоречий с какой-либо из сторон конфликта. Впрочем, пока это не более чем спекуляции.

Ключевой вопрос — степень свободы действий Израиля. Скажем, урегулирование между Израилем и Ливаном после израильской операции против «Хизбаллы» осенью 2024 года предусматривает, что если Израиль обнаруживает какую-то угрозу на ливанской территории (например, разведка узнает о подготовке запуска ракет), он может ликвидировать ее самостоятельно (с применением артиллерии или авиации).

Если в Газу войдут миротворцы, задача ликвидации угроз Израилю с этой стороны должна быть возложена на них. Остается вопрос, что будет, если Израиль сочтет действия международных сил неэффективными. Будет ли у него право самостоятельно принимать меры? Вопрос тем более сложный, что в секторе Газа гораздо теснее, чем в Южном Ливане, и при «самостоятельных мерах» вероятность побочного ущерба (в том числе миротворцам) очень высока.

Кто будет восстанавливать сектор Газа?

В действительности это два тесно связанных вопроса: о гуманитарной помощи и о собственно восстановлении.

В секторе Газа живут около двух миллионов человек. Это всего 365 квадратных километров почти сплошной городской застройки — и больше 60% зданий там разрушены или сильно повреждены. Какой бы ни была новая администрация, ее первоочередной задачей будет обеспечить людям жилье, продовольствие, здравоохранение и школьное образование.

До октября 2024 года всем этим занималось главным образом Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Это был, помимо всего прочего, один из крупнейших работодателей в секторе Газа. Некоторые сотрудники БАПОР были так или иначе связаны с ХАМАС. Объекты агентства террористы использовали как прикрытие своих штабов и складов оружия.

В конце концов Израиль фактически изгнал БАПОР из Палестины. Вместо него он совместно с США попытался создать собственную систему ввоза и распределения гуманитарной помощи — но работала она крайне плохо. ООН, со своей стороны, отказывалась взаимодействовать с этой системой.

«План Трампа» предусматривает, что структуры ООН снова смогут ввозить и распределять гуманитарную помощь в секторе Газа. БАПОР в документе не упомянут. Израильский закон, запрещающий его деятельность, по-прежнему действует.

После двух лет войны контроль над гуманитарной помощью — это второй важнейший инструмент власти в секторе Газа после вооруженной силы. В чьих руках этот инструмент окажется в ближайшее время, у кого потом должна будет его перенимать гипотетическая переходная администрация — все еще неясно.

Трамп уже не раз говорил, что деньги на строительство в Газе жилья и инфраструктуры должны будут дать в первую очередь богатые страны региона. Какие конкретно, он не уточнял, но очевидно, что имеются в виду Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Потом они же, по замыслу Трампа, будут инвестировать в отели и IT-кластеры, которые призваны обеспечить не просто возрождение Газы, а экономическое чудо.

Всего этого пока официально нет в «плане Трампа» — там только анонсирована некая экономическая составляющая, которая появится позже. Но предварительная версия уже утекла в прессу. Согласно ей, в дополнение к переходной администрации должен появиться Фонд восстановления, экономического ускорения и преобразования Газы (GREAT), который будет аккумулировать деньги инвесторов — и строить в секторе «умные города».

Эту часть плана разработала группа американских и израильских бизнесменов, среди них IT-инвесторы Михаэль Айзенберг и Лиран Танкман, а также бывшие сотрудники американской консалтинговой компании BCG. В том виде, в каком проект был изначально представлен, он уже точно не будет реализован. В частности, «план Трампа» прямо отвергает одно из его основных положений — выселение жителей Газы в другие страны за компенсацию. Но саму идею превращения Газы в мировой курорт и деловой центр Трамп, судя по всему, не оставил.

В предварительной версии экономического плана на стабилизацию политической ситуации в Газе и на экономическое чудо отводилось десять лет. В «плане Трампа» конкретные сроки не оговариваются.

