Трамп заявил, что мирный план по Украине сократился до 22 пунктов

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирный план по Украине сократился с 28 до 22 пунктов. Об этом он сообщил, общаясь с журналистами на борту президентского самолета Air Force One.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать заявления некоторых республиканцев о том, что первоначальный план из 28 пунктов был слишком «благоприятным» для России.

«Это был не план. Это была концепция. И оттуда они (вероятно, речь про переговорщиков — прим. „Медузы“) взяли каждый из 28 пунктов, а затем свели к 22 пунктам. По многим из них было найдено решение, и на самом деле очень благоприятное. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп.

Он также заявил о необходимости территориальных уступок со стороны Украины, ссылаясь на продвижение России на фронте.

«Смотрите, как все идет: если взглянуть, все движется в одном направлении [на фронте]. Так что в итоге эта земля в ближайшие несколько месяцев может и так быть захвачена Россией. Вы хотите воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или хотите сделать что-то сейчас?» — сказал президент США.

По словам Трампа, на следующей неделе его спецпосланник Стивен Уиткофф поедет в Москву для обсуждения мирного плана с президентом России Владимиром Путиным. Он допустил, что в Москву также поедет его зять Джаред Кушнер, который участвует в мирных переговорах.

США и Украина по итогам переговоров, прошедших в Женеве 23 ноября, подготовили обновленный вариант мирного плана. Financial Times утверждала, что план сократили с 28 до 19 пунктов. По информации ABC News, из плана исключили пункты о сокращении численности ВСУ, а также о полной амнистии сторон за их действия во время конфликта.

Читайте также

The Wall Street Journal рассказала, кто и как придумал мирный план Написали его зять и друг Трампа. Но без Кирилла Дмитриева тоже не обошлось

Читайте также

The Wall Street Journal рассказала, кто и как придумал мирный план Написали его зять и друг Трампа. Но без Кирилла Дмитриева тоже не обошлось