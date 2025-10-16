Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Соответствующий пост появился в его соцсети Truth после телефонного разговора с Путиным, который продолжался около двух часов.

По словам Трампа, перед этим встречу проведут высокопоставленные американские и российские чиновники. Со стороны США делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Переговоры состоятся на следующей неделе, где именно — будет определено позднее.

После этого, по словам Трампа, он и Путин встретятся «в согласованном месте, в Будапеште в Венгрии, чтобы попытаться положить конец этой „постыдной“ войне между Россией и Украиной».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Путин поддержал предложение Трампа встретиться в Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после заявления Трампа о встрече в Будапеште написал в соцсети икс: «Мы готовы».

Трамп и Путин поговорили по телефону впервые почти за два месяца. За это время публичная риторика президента США по отношению к РФ значительно ужесточилась.

В пятницу, 17 октября, Трамп встретится в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как ожидается, среди прочего они будут обсуждать возможные поставки Киеву крылатых ракет «Томагавк».

На Владимира Путина выписан ордер Международного уголовного суда. Парламент Венгрии, которая является членом МУС, в апреле проголосовал за выход из-под юрисдикции суда, однако этот процесс еще не завершен и формально страна все еще обязана исполнять ордеры МУС.

