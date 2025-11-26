Владимир Путин и Стив Уиткофф во время встречи в Москве 6 августа 2025 года. На заднем плане — помощник российского президента Юрий Ушаков Гавриил Григоров / РИА Новости / Спутник / Reuters / Scanpix / LETA

25 ноября Bloomberg опубликовал расшифровку двух телефонных разговоров помощника президента России Юрия Ушакова — со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и спецпредставителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Оба разговора прошли в октябре 2025 года и касались плана окончания российско-украинской войны. Судя по расшифровкам, Уиткофф доброжелательно общался со своими собеседниками из Кремля, Ушаков просил у него совета, а Дмитриев передал ему список российских требований для мирного плана. Кто предоставил Bloomberg расшифровки разговоров Ушакова, неизвестно. Дмитриев назвал их фейком, но сам Ушаков отрицать ничего не стал. Многих в Украине и на Западе возмутили и тон, и содержание этих разговоров. «Медуза» собрала реакции.

Кристофер Миллер, корреспондент Financial Times в Украине

«Потрясающе, даже с учетом того, чего мы привыкли ждать от Уиткоффа. Он советует российским чиновникам, как Путину следует вести себя с Трампом, и демонстрирует фундаментальное непонимание целей Путина и войны».

Джей Ди Вэнс, вице-президент США

«СМИ лгут, чтобы сорвать планы президента. Все очень просто».

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России (отвечая Вэнсу)

«Да. И это хорошо финансируемая, хорошо организованная вредоносная медиамашина, созданная для распространения лжи, очернения оппонентов и введения людей в заблуждение».

Джон Халтивангер, журналист Foreign Policy

«Вопрос дня: кто слил Bloomberg записи телефонных разговоров Уиткоффа — Ушакова и Дмитриева — Ушакова? Тот, кто это сделал, вероятно, пытается помочь Киеву. Эти стенограммы дают пищу для критиков плана из 28 пунктов (впоследствии измененного), которые называют его капитуляцией перед Россией».

«Этот гений [Дмитриев] провел совершенно секретную беседу с ключевым советником Путина по внешней политике [Ушаковым] по незашифрованной GSM-линии. Не могу поверить, что после 10 лет, в течение которых мы основывали свои самые убийственные расследования на данных мобильных телефонов, эти идиоты все еще продолжают так делать».

Ярослав Трофимов, журналист The Wall Street Journal

«Все ломают голову над источником утечки. У десятков стран есть техническая возможность перехватывать разговоры по незашифрованным мобильным телефонам, поэтому профессионалы пользуются другими каналами связи. И очевидно, что у того, кто получил эти записи, их гораздо больше».

Юрий Ушаков, помощник президента России

«Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы. <…> Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые кто-то каким-то образом может, видимо, послушать. Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка».

Дон Бэйкон, конгрессмен-республиканец от Небраски

«Для тех, кто выступает против российского вторжения и хочет видеть Украину суверенной и демократической страной, очевидно, что Уиткофф полностью поддерживает Россию. Ему нельзя доверять ведение этих переговоров. Разве штатный российский агент сделал бы меньше, чем он? Его следует уволить».

Брайан Фицпатрик, конгрессмен-республиканец от Пенсильвании

«Это серьезная проблема. И это одна из многих причин, по которым этим нелепым спектаклям и тайным встречам нужно положить конец. Дайте госсекретарю Марко Рубио выполнять свою работу честно и объективно».

Дональд Трамп, президент США

«[Подобные переговоры] — это обычная вещь. [Уиткоффу] нужно „продать“ это Украине, ему нужно „продать“ Украину России. Это то, чем занимается мастер сделок. <…> Я сам не слышал запись, но, насколько знаю, это были обычные переговоры. И я могу себе представить, что он говорит то же самое Украине, потому что обе стороны должны чем-то жертвовать и что-то получать».

Алексей Журавлев, первый зампред комитета Госдумы по обороне

«Делаются отчаянные попытки противопоставить хоть что-то мирным инициативам. И пользуются проверенными цэрэушными методами, сливая тайно записанные разговоры. В них, кстати, ничего предосудительного и нет, правда, манера беседы сильно напоминает русских злодеев из голливудских боевиков. Очевидно, расчет на то, что общество в США, обильно отравленное русофобией, заклеймит Уиткоффа за одну только эту связь с Россией».

Катерина Лисунова, украинская журналистка и медиаконсультант

«Если и можно сделать один неоспоримый вывод из прошедшей недели, так это то, что украинцы доказали, что являются единственной стороной действительно готовой к переговорам. И сделали они это не по тайным каналам, не за спиной, а официально, открыто и честно. Они приняли худшее из возможных предложений — документ с 28 самыми смелыми требованиями России… — и все равно сказали: „Хорошо, давайте поговорим“. Они разработали содержательное контрпредложение, включающее некоторые уступки, начиная с наихудшей из возможных позиций. И даже уложились в дедлайн до Дня благодарения».

Роман Шеремета, украинский экономист

«Пока российские ракеты обрушиваются на украинские города, гражданин США ведет переговоры об отчуждении украинской земли за закрытыми дверями — не с Украиной, а с Кремлем. Это не дипломатия. Это коллаборационизм. Это измена. И это ставит под угрозу интересы Америки, глобальную безопасность и жизни миллионов украинцев».

Тимофей Милованов, бывший министр экономики Украины

«Вот моя интерпретация утечки разговоров Уиткоффа, Ушакова и Дмитриева с точки зрения теории игр и стратегии конфликта.

1. США, а не россия (написание авторское, — прим. „Медузы“) драйвят трек переговоров. США применяют к россии просчитанную комбинацию давления и стимулов.

2. Москва демонстрирует реальный интерес к сделке. Их список из 28 пунктов — это стартовый максимум, а не конечная позиция…»

«3. Ключевая цель россии — получить контроль над Донбассом через соглашение, потому что взять его силой за четыре года она не смогла. 4. США подают план россии как „ваш“, чтобы усилить ощущение субъектности у Кремля и сыграть на тщеславии путина (написание авторское, — прим. „Медузы“). Уиткофф подтолкнул Ушакова его написать (российские требования излагал Дмитриев, а не Ушаков, — прим. „Медузы“), и россияне написали. Инициатива исходит из Вашингтона, но снаружи выглядит так, будто это Москва „переигрывает Америку“. Для путина это идеальный формат. 5. Один из рычагов давления [на Москву] — нефтяные санкции. Вашингтон одобрил гораздо более жесткие ограничения, чем сигнализировал ранее. Есть и другие, невидимые. 6. Подход США к Украине — давление без стимулов. Коррупционный скандал ослабил внутренние позиции Зеленского, а американские чиновники, судя по описаниям, угрожают сокращением разведданных и поставок оружия, если Киев откажется от сделки. Степень достоверности этого мне неизвестна, но я постоянно слышу версии в духе „такого давления на Украину со стороны американцев еще не было“. 7. Что это означает: соглашение возможно. Теоретическое пространство для компромисса есть, хотя сложно представить, как Украина соглашается на территориальные уступки или ограничение обороноспособности. У каждой стороны все еще есть группы, которые толкают к продолжению войны, хоть они и не доминируют. Если Трамп надавит, быстрый договор возможен — главное, чтобы не ценой фактической или дипломатической капитуляции Украины. 8. Если соглашение развалится после подписания и путин снова нападет, Трамп боится, что может получить „афганский“ сценарий Байдена уже в собственном исполнении. Это токсичный риск, который может привести к ужасным политическим последствиям для Трампа. Поэтому главная цель Вашингтона — создать реальные гарантии, которые делают новое российское вторжение невозможным или резко повышают его цену. В этом интересы Киева и США совпадают».

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины

Для нас важно разделять официальные документы и происходящее вокруг них. Есть позиция администрации США по мирному плану, которую мы обсуждаем на нескольких площадках с американцами и европейцами. Речь идет о попытке создать реалистичный механизм прекращения войны: гарантии безопасности, роль союзников, последствия для России в случае повторной агрессии. Это сложная и хрупкая дискуссия, в которой каждое слово на вес золота.

Отдельно — история с неформальными контактами, записями разговоров, утечками. Очевидно, что эти сюжеты будут влиять прежде всего на внутреннюю политику, внутренние дискуссии в разных странах, в том числе в США. Украина к организации этих публикаций, разумеется, не имеет никакого отношения. Мы действуем прямо: в рамках партнерских договоренностей, с прозрачной логикой и совершенно понятными для наших союзников красными линиями.

Наиболее чувствительные вопросы — территории, численность войск, альянсные возможности — требуют разговора на самом высоком уровне между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Президент Украины в любой момент готов быть на такой встрече. Понятно, что без личного разговора президентов корректно ответить на самые чувствительные вопросы невозможно. Так же понятно, что Россия пока не показывает желания заканчивать войну…

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Если посмотреть, почитать, если абстрагироваться от того, правда это или неправда — от вопроса, то ничего там такого страшного нет. И сам президент Трамп, кстати, уже высказался косвенно в защиту Уиткоффа. Это обычная работа переговорщика со сторонами переговорного процесса. Поэтому я бы не стал преувеличивать, скажем так, деструктивное значение этих «сливов».

Те голоса, которые сейчас появляются [с требованием] уволить Уиткоффа, нацелены, прежде всего, на то, чтобы сорвать пока что скромные тенденции к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров. Там идет процесс, процесс идет серьезный, и сейчас, наверное, важнее этого нет ничего. Но на этом фоне будут появляться много людей, которые не будут гнушаться ничем, чтобы этот процесс сорвать.

«Военный осведомитель», Z-канал

«Подобный слив… красноречиво говорит о том, как часть американского государства отчаянно сопротивляется „договорнячку“ между Россией и Украиной в его текущей редакции. Этот материал Bloomberg нельзя рассматривать иначе как „фол последней надежды“, выполненный в момент планирования встречи Уиткоффа с Путиным в Москве. И Украина, и Европа сделают все, чтобы дискредитировать данный план Трампа (или уже не совсем Трампа)».

Александр Коц, военкор «Комсомольской правды»

«Кто так отчаянно пытается выставить спецпредставителя президента США манипулятором в пользу Москвы? Кто все это время выступает с позиции войны, но останется как бы в стороне, давая роль первой скрипки французам и немцам? <…> Ну конечно, премьер Британии [Кир] Стармер. Лондон пытается торпедировать Уиткоффа, выставляя его пророссийским переговорщиком, который помогает обмануть президента США».

«Рыбарь», Z-канал

«Посыл публикаций — „караул, администрация Трампа работает на Россию!“. Вот только могут ли такие записи всерьез повлиять на идущие сейчас процессы вокруг т. н. Украины? Едва ли. <…> Переговоры отнюдь не на завершающей стадии, а разногласия по ключевым моментам никуда не исчезали. В данной ситуации такого рода „сливам“ просто нечего радикальным образом срывать. А исход встреч и разговоров, как и ранее, будут определять успехи ВС РФ на поле боя и возможности России продолжать боевые действия».