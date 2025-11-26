Война Тысяча триста семьдесят второй день. Bloomberg выложил записи разговоров помощника Путина. Из них следует, что черновик мирного плана Белому дому передала Россия

Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Что вы думаете по поводу мирного плана, предложенного США? Это поощрение агрессии РФ или возможность закончить почти уже четырехлетнюю войну? Стоит ли Украине согласиться на эти условия, пока ситуация не стала хуже, — или отвергнуть и продолжать войну в надежде добиться более сильных позиций на переговорах в будущем? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

25 ноября агентство Bloomberg опубликовало расшифровки двух телефонных разговоров помощника российского президента Юрия Ушакова — со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, который уже несколько раз приезжал в Москву и собирается еще, и со спецпредставителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Откуда были получены эти записи — не сообщается; какой канал связи использовался в этих разговорах — неясно.

В разговоре с Уиткоффом, как следует из расшифровки, Ушаков интересуется, будет ли «полезно» Путину созвониться с Трампом, и, получив утвердительный ответ, спрашивает, как российскому президенту лучше вести беседу. Уиткофф советует: поздравьте Трампа с достижением мира в секторе Газа и скажите, что вы уважаете его как «человека мира» — а также рекомендует упомянуть, что «Стив и Юрий обсудили очень похожий план» для Украины.

С Дмитриевым Ушаков обсуждает некую бумагу — судя по контексту, черновик мирного плана. «Мне кажется, вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней», — говорит Дмитриев.

Первым из участников этих бесед на публикацию отреагировал именно Дмитриев, написавший в ответ на твит Bloomberg: «Фейк». В следующем посте он добавил: «Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся поджигатели войны».

Ушаков, которого спросил о записях корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин, сказал, что «достаточно часто» разговаривает с Уиткоффом, но содержание этих разговоров не комментирует. «Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы», — добавил он. Позже в разговоре с «Коммерсантом» Ушаков добавил, что участники разговора не были источником утечки. «Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать. Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка», — сказал он. Кроме того, Ушаков вспомнил случай Майкла Флинна — советника американского президента, разговор которого с послом России в США Сергеем Кисляком был перехвачен в 2017 году. После этого Флинн ушел в отставку.

В Белом доме информацию о переговорах Уиткоффа отрицать не стали. Трамп в комментарии журналистам на борту Air Force One уточнил, что не видел публикации Bloomberg, но Уиткофф работает как стандартный переговорщик, которому «нужно продать это Украине» и «нужно продать [позицию] Украины России». «И я предполагаю, он говорит то же самое Украине, потому что обе стороны должны что-то отдать и что-то получить», — добавил Трамп.

Представители конгресса США на публикацию Bloomberg отреагировали в диапазоне от «серьезная проблема» до «Уиткоффу нельзя доверять переговоры». Конгрессмен-демократ из Калифорнии Тед Лью назвал Уиткоффа «настоящим предателем». Республиканец Дон Бэйкон, представляющий в конгрессе штат Небраска, заявил, что «для тех, кто выступает против российского вторжения и хочет видеть Украину процветающей страной, ясно, что Уиткофф полностью на стороне россиян». По мнению Бэйкона, Уиткоффу «нельзя доверять руководство этими переговорами». Еще один конгрессмен и республиканец Брайан Фицпатрик считает подобные закулисные разговоры Уиткоффа «серьезной проблемой» и призывает прекратить «тайные встречи». «Дайте госсекретарю Марко Рубио выполнять свою работу справедливо и объективно», — написал он в соцсети Х.

В российских Z-каналах публикацию Bloomberg в основном считают целенаправленным сливом, но расходятся во мнениях, относительно того, в чьих интересах это было сделано. Телеграм-канал «Военный осведомитель» считает сам факт публикации «потенциально огромным скандалом» для администрации Трампа, но полагает, что американский президент «пока будет делать вид, что все идет по плану». «Этот материал Bloomberg нельзя рассматривать иначе, чем как „фол последней надежды“, выполненный в момент планирования встречи Уиткоффа с Путиным в Москве», — пишет он. Канал «Военкор Котенок» предполагает, что за публикацией стоит правительство Великобритании, а Лондон «пытается торпедировать Уиткоффа, выставляя его пророссийским переговорщиком, который помогает обмануть президента США».

Публикацию Bloomberg фактически подтвердило агентство Reuters — ту ее часть, в которой Дмитриев говорит Ушакову про «бумагу», которую он неформально передаст США. По данным трех источников Reuters, изначальный мирный план по Украине, состоявший из 28 пунктов (сейчас, как утверждает Трамп, он уже сокращен до 22 пунктов), был подготовлен на основе документа, который российская сторона передала администрации Трампа в середине октября — после встречи американского президента с Зеленским в Вашингтоне. В расшифровке разговора Ушакова с Уиткоффом спецпосланник Трампа как раз предупреждает, что Зеленский приезжает в Белый дом в пятницу — это было 17 октября.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Ольга (Закарпатье). Я всю жизнь прожила в Донецкой области. В начале войны уехала к дочке в Лондон. В 2024 году хотела вернуться домой, но не прошла фильтрацию и получила 30 лет запрета на въезд в РФ. Учитывая, что мне 60, родной Донбасс и дом родной в этой жизни уже не увижу. Моя бесконечная боль… Что же может быть плохого в том, что живыми вернутся сыновья к матерям, отцы к детям? Остановится горе с обеих сторон. Инвестиции пойдут на созидание, а не на разрушения. В миллионы домов вернется радость бытия. Какая же это капитуляция? План настолько хорош, что ему не дадут стать правдой. Будут возмущаться, что это «зрада» и философствовать о гордости. Опять начнется тягомотина с обсуждениями. А тем временем одни будут продолжать разворовывать, а другие — бомбить… Начиная с боев за Бахмут, я все время вспоминаю одну притчу. Пришли к Соломону две роженицы и просили рассудить их спор. У одной во сне умер младенец, и она украла у другой ее ребенка. Молодые женщины обвиняли друг друга в краже. Тестов на ДНК в те времена не было и мудрый царь рассудил, что нужно разрезать младенца и поделить его поровну. Воровка с радостью согласилась. А настоящая мать в страхе закричала: «Забирай моего ребенка, но только пусть он будет жив». Способен ли президент любить свой народ как родных детей?

Поделитесь вашим мнением о мирном плане США

