Reuters: основой для изначального мирного плана США по Украине был документ, переданный российской стороной

План прекращения войны, состоящий из 28 пунктов, был подготовлен на основе документа, который российская сторона передала администрации Дональда Трампа, пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По словам собеседников Reuters, документ, в котором излагались условия Москвы, российские представители передали высокопоставленным американским чиновникам в середине октября — после встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Reuters отмечает, что изначальный план содержал формулировки, которые Украина отвергла — например, передачу России «значительной части своей территории на востоке». Источники агентства отмечают, что некоторые высокопоставленные американские чиновники, ознакомившиеся с российским черновиком (включая госсекретаря США Марко Рубио), считали, что украинцы категорически отвергнут требования Москвы.

Текст мирного плана США из 28 пунктов первым опубликовало издание Axios, сославшееся на источники. В этом документе Украине предлагалось сдать Донбасс, сократить численность ВСУ до 600 тысяч человек с нынешних 800–850, а также отказаться от вступления в НАТО, прописав это в Конституции. После обсуждений, прошедших между украинской и американской делегациями, этот план был обновлен. По версии Financial Times, его сократили с 28 до 19 пунктов. По данным ABC News, из плана исключили пункты о сокращении численности ВСУ, а также о полной амнистии сторон за их действия во время конфликта. Трамп заявил, что мирный план по Украине сократился с 28 до 22 пунктов.

25 ноября агентство Bloomberg опубликовало расшифровки двух разговоров помощника российского президента Юрия Ушакова — один со спецпосланником Трампа Уиткоффом, другой — со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым. Ушаков и Дмитриев, как утверждает Bloomberg, обсуждали черновик мирного плана из 28 пунктов. «Мне кажется, вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою», — говорил Дмитриев.

Уиткофф советовал Кремлю, как говорить с Трампом, а Дмитриев неофициально передал США требования Москвы по мирному плану Bloomberg опубликовал записи телефонных разговоров чиновников

