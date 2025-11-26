The Insider: многие пункты мирного плана США еще несколько месяцев назад разработал Кирилл Дмитриев — в том числе пункт об использовании замороженных российских активов
Изначальный американский план по прекращению войны в Украине из 28 пунктов во многом является переработанным российским документом, который был составлен спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым вскоре после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Об этом пишет The Insider, которому документ Дмитриева показал источник, близкий к российскому правительству, еще несколько месяцев назад.
В документе, предположительно составленном Дмитриевым, были такие пункты:
- фактическое признание со стороны США оккупированных Россией Крыма, Луганска и Донецка;
- прекращение боевых действий в Запорожской и Херсонской областях по текущей линии фронта;
- последовательный процесс снятия санкций с России;
- принятие Украины в Евросоюз;
- запрет на вступление Украины в НАТО;
- запрет на размещение миротворцев из стран Запада на территории Украины;
- схема, согласно которой США получают прибыль от замороженных российских активов, находящихся в ЕС, одновременно инвестируя в послевоенную Украину, а также приглашение к США инвестировать в Россию.
В «российском плане» говорилось, что США будут инвестировать в послевоенную экономику России, которая, как ожидается, будет «стеснена в средствах и нуждаться в инвестициях». По словам источника, таким образом планировалось открыть «новую эру в российско-американских инвестициях по аналогии с 1990-ми годами». The Insider считает, что в плане США эта идея получила отражение в пункте, в котором говорилось, что часть «замороженных российских активов будет инвестирована в американо-российский инвестиционный фонд и пойдет на совместные проекты».
Еще один пункт из «российского плана» заключался в том, что Россия «готова обменять Китай на США», говорит источник. По его словам, российские элиты «раздражены растущей ролью Китая в гражданской экономике, который использует в своих интересах пробелы, образовавшиеся в результате оттока западных инвесторов». Трампу предлагалось создать так называемую «новую христианскую коалицию» против Китая. Такого предложения в американском плане не оказалось.
По информации The Wall Street Journal, в середине октября Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности придумать план по прекращению российско-украинской войны. Этим занялись зять президента Джаред Кушнер и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Источники газеты утверждают, что работа над проектом плана длилась около месяца и опиралась на взаимодействие с Кириллом Дмитриевым. По данным издания, Дмитриев заявил, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, вывести войска с территорий, «на которые претендует Россия», и сократить ВСУ до «гораздо меньшей численности», чем нынешние 800-900 тысяч человек. Также Дмитриев предложил США подписать с Россией ряд экономических соглашений.
25 ноября Bloomberg опубликовало расшифровки двух телефонных разговоров помощника российского президента Юрия Ушакова — c Уиткоффом и Дмитриевым. Из второго разговора следует, что с Дмитриевым Ушаков обсуждает некую бумагу — судя по контексту, черновик мирного плана. «Мне кажется, вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней», — говорит Дмитриев.