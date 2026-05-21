Кремль заявил, что не видит рисков дефицита топлива из-за атак украинских дронов. Жители Рязани уже пожаловались, что на заправках нет бензина

В Кремле не видят рисков возникновения дефицита топлива из-за ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля признал, что в некоторых районах страны производство топлива может сокращаться, но связал сокращения с «сезонными профилактическими работами». По словам Пескова, «топливный баланс обладает необходимой компенсационной системой», а Минэнерго отслеживает ситуацию с топливом.

Источник «Коммерсанта» в топливной отрасли еще 12 мая сообщал, что на рынке уже сформировался дефицит предложения марки . Среди причин нехватки 95-го бензина газета называла сезонный рост потребления, а также «внеплановые ремонты» крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. При этом издание не уточнило, почему заводам потребовался ремонт.

Автомобилисты 21 мая пожаловались на отсутствие бензина марок АИ-95 и АИ-92 на автозаправках Рязани. Сообщение от местной жительницы (позже оно было удалено — прим. «Медузы») о нехватке 95-го бензина обнаружило издание «Говорит НеМосква» в комментариях на странице губернатора Павла Малкова во «ВКонтакте». Анонимный местный житель подтвердил журналистам информацию о нехватке бензина:

Перед работой проехал три заправки в Октябрьском районе, не нашел 95-го. При этом заправщик в «Полном баке» сказал, что льготы по скидочной карте теперь не действуют. За мной подъехал водитель и сказал, что и 92-го нет на многих заправках.

В Минэкономразвития Рязанской области ответили под постом губернатора, что дефицита топлива в регионе нет. «Случаи локального отсутствия бензина возможны на отдельных независимых несетевых АЗС. Это связано с внеплановыми ремонтными работами на заводах-поставщиках», — добавили в ведомстве.

Почти все крупные НПЗ в центральной части России были вынуждены приостановить или сократить производство из-за атак украинских беспилотников, утверждают источники Reuters.

За последние недели беспилотники атаковали НПЗ в городе Кириши Ленинградской области, Московский нефтеперерабатывающий завод, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле.

На долю этих предприятий, пишет Reuters, приходится около четверти от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей России.