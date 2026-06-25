Мессенджер «Макс» блокирует региональные чаты, в которых люди ищут бензин и делятся информацией об очередях на заправках

Как минимум в четырех регионах России мессенджер «Макс» заблокировал чаты, в которых люди искали, где заправить машину, и делились информацией о наличии бензина и очередей на АЗС, обратило внимание издание «7×7».

Журналисты нашли сообщения об удалении таких чатов в пабликах Иванова, Владимира, Твери, а также Краснокаменска и Читы.

В чате «Бензин 33» во Владимирской области было 15 тысяч подписчиков (он набрал их за три дня), в чате «Бензин Иваново» — около восьми тысяч, в тверском чате — девять тысяч.

Владимирский чат, как пишет местное издание «Зебра ТВ», заблокировали из-за формального нарушения — поскольку ресурс, набравший более 10 тысяч подписчиков, должен регистрироваться в специальном реестре Роскомнадзора. Причины блокировки других чатов неизвестны.

Топливный кризис в России, начавшийся после ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам, охватывает все больше регионов — уже более чем в 20 из них ограничения на продажу бензина введены на уровне власти; в большинстве остальных наблюдается дефицит на заправках. Вместе с этим Федеральная антимонопольная служба запретила продавать бензин на цифровых платформах — такие объявления блокируют еще на этапе модерации на Ozon и Wildberries, а также скрываются на «Авито».

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