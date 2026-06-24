Топливный кризис в России продолжает расширяться. Ограничения на продажу бензина ввели как минимум в 20 регионах. Вот их список

Заправка «Газпромнефти» в Орехово-Зуево, Московская область. 20 июня 2026 года Сергей Шахиджанян / ТАСС. / Profimedia

В России разворачивается топливный кризис. Украинские беспилотники продолжают наносить удары по НПЗ в разных регионах России. Из-за атак нефтеперерабатывающие предприятия вынуждены приостанавливать или сокращать производство. В разных частях страны начались перебои с топливом на АЗС. При этом власти зачастую заявляют, что причина очередей за бензином — «ажиотажный спрос», а не реальная нехватка топлива.

Вице-премьер Александр Новак доложил президенту РФ, что ситуация на топливном рынке находится под контролем. При этом Новак признал, что все же есть «периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях». О том, что НПЗ производят меньше бензина из-за ударов украинских беспилотников, Новак, судя по официальным сообщениям, говорить не стал. В отличие от вице-премьера, глава «Роснефти» Игорь Сечин, подготовивший свой список мер по борьбе с топливным кризисом, в письме Путину сообщил о «беспрецедентном количестве повреждений» российских НПЗ в результате ударов дронов.

Пока же меры, которые пытаются принять власти, не приносят видимого результата. Каждый день в разных частях России ограничивают продажу топлива. Где-то пока запрещают только продажу бензина в канистры, где-то лимитируют количество литров топлива на один автомобиль. Власти некоторых регионов заявляют, что ограничения вводят не они, а сети АЗС (например, в Москве и Санкт-Петербурге).

Вот список регионов, где официальные ограничения действовали по состоянию на середину дня 24 июня. В него не вошли регионы, где жители жалуются на дефицит топлива, но власти (пока) официально об ограничениях не объявляют.

Адыгея

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Вологодская область

Иркутская область

Курская область

Курганская область

Омская область

Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Ставропольский край

Липецкая область

Мордовия

Новосибирская область

Тамбовская область

Татарстан

Ханты-Мансийский автономный округ

Чувашия

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