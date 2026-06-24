Топливный кризис в России продолжает расширяться. Ограничения на продажу бензина ввели как минимум в 20 регионах. Вот их список
В России разворачивается топливный кризис. Украинские беспилотники продолжают наносить удары по НПЗ в разных регионах России. Из-за атак нефтеперерабатывающие предприятия вынуждены приостанавливать или сокращать производство. В разных частях страны начались перебои с топливом на АЗС. При этом власти зачастую заявляют, что причина очередей за бензином — «ажиотажный спрос», а не реальная нехватка топлива.
Вице-премьер Александр Новак доложил президенту РФ, что ситуация на топливном рынке находится под контролем. При этом Новак признал, что все же есть «периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях». О том, что НПЗ производят меньше бензина из-за ударов украинских беспилотников, Новак, судя по официальным сообщениям, говорить не стал. В отличие от вице-премьера, глава «Роснефти» Игорь Сечин, подготовивший свой список мер по борьбе с топливным кризисом, в письме Путину сообщил о «беспрецедентном количестве повреждений» российских НПЗ в результате ударов дронов.
Пока же меры, которые пытаются принять власти, не приносят видимого результата. Каждый день в разных частях России ограничивают продажу топлива. Где-то пока запрещают только продажу бензина в канистры, где-то лимитируют количество литров топлива на один автомобиль. Власти некоторых регионов заявляют, что ограничения вводят не они, а сети АЗС (например, в Москве и Санкт-Петербурге).
Вот список регионов, где официальные ограничения действовали по состоянию на середину дня 24 июня. В него не вошли регионы, где жители жалуются на дефицит топлива, но власти (пока) официально об ограничениях не объявляют.
- Адыгея
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Вологодская область
- Иркутская область
- Курская область
- Курганская область
- Омская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ставропольский край
- Липецкая область
- Мордовия
- Новосибирская область
- Тамбовская область
- Татарстан
- Ханты-Мансийский автономный округ
- Чувашия