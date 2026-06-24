Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил меры по борьбе с топливным кризисом

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил Владимиру Путину меры для стабилизации российского топливного рынка «в условиях беспрецедентного количества повреждений» российских НПЗ, пишет «Коммерсант».

Соответствующее письмо Сечин направил президенту РФ в конце мая. Сечин в обращении напоминает, что сейчас для производителей бензина и дизтоплива стандарта «Евро-5» действуют нормативы биржевых продаж (15% и 16% соответственно). Он предлагает приостановить действие этого правила до полного восстановления мощностей НПЗ и принять следующие меры:

обязать производителей топлива стандарта «Евро-3» — «с временно разрешенными сниженными качественными характеристиками» — продавать весь объем их продукции на бирже.

обеспечить приоритетный доступ к бирже конечных покупателей бензина и дизельного топлива, а не перепродавцов, которые «максимизируют свои доходы».

обязать все нефтекомпании поставлять не менее 30% добываемого сырья на переработку внутри страны.

изменить порядок расчета биржевых продаж для вертикально интегрированных нефтяных компаний — с учетом потребностей их сетей АЗС, а также поставок по госзаказу и для предприятий жизнеобеспечения.

По данным «Коммерсанта», Путин ознакомился с обращением Сечина и поручил вице-премьеру Александру Новаку «рассмотреть и доложить».

Источники издания в отрасли особо выделили среди предложений Сечина пункт о приоритетном доступе к топливу конечных покупателей. По их мнению, это «логичная инициатива», однако могут возникнуть сложности с ее реализацией.

В частности, собеседники «Коммерсанта» указали, что многие независимые сети АЗС, закупающие топливо на бирже, делают это через трейдеров, а не напрямую. И в такой ситуации непонятно, как определять статус конечного покупателя.

Украинские военные регулярно наносят удары по объектам российской нефтяной промышленности. Из-за атак беспилотников, сообщал Reuters в конце мая, почти все крупные НПЗ в центральной части России были вынуждены приостановить или сократить производство. Несколько десятков российских регионов ввели лимиты на продажу бензина и дизельного топлива.

На фоне дефицита топлива правительство разрешило некоторым НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин и дизтопливо с отклонениями от стандарта «Евро-5» по содержанию серы и других показателей. Такое топливо стандарта «Евро-3» предназначено сугубо для внутреннего рынка.

Во второй половине мая сообщалось, что независимые АЗС, на долю которых приходится около 40% продаж топлива в России, не могут пополнить запасы топлива на бирже. Представители таких сетей АЗС говорили, что вертикально-интегрированные компании (к ним, в частности, относится «Роснефть») почти прекратили продавать нефтепродукты на бирже, а направляют их на собственные заправки.

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