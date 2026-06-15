Российским НПЗ на фоне дефицита топлива разрешили производить бензин более низкого качества

Российское правительство разрешило некоторым НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин и дизтопливо с отклонениями от стандарта «Евро-5» по содержанию серы и других показателей.

Такое решение, пишет «Коммерсант», было принято еще осенью 2025 года, предполагалось, что оно будет действовать до 1 мая 2026 года, но срок продлили на фоне дефицита топлива.

Топливо с отклонениями от стандарта «Евро-5» предназначено сугубо для внутреннего рынка, подчеркнули источники издания.

При этом, по словам одного из собеседников издания, смягчение требований к качеству топлива не решает проблему дефицита в полной мере. Даже увеличенный допустимый уровень содержания серы не позволяет задействовать значительную часть мини-НПЗ, так как их продукция даже в эти параметры не укладывается, пояснил он.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов заявил «Коммерсанту», что дополнительные объемы нефтепродуктов способны частично смягчить локальный дефицит, который наблюдаются в некоторых регионах. Однако, предупредил он, топливо с повышенным содержанием серы может повредить современные автомобили.

Кроме того, ключевой проблемой рынка остается не только производство топлива, но и его своевременная доставка в регионы.

Украинские военные регулярно наносят удары по объектам российской нефтяной промышленности. Из-за атак беспилотников, писало Reuters в конце мая, почти все крупные НПЗ в центральной части России были вынуждены приостановить или сократить производство.

В июне в разных регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург, АЗС стали вводить лимиты на продажу бензина.

Самый сильный топливный кризис — в аннексированном Крыму. Туда поставки бензина и дизеля затруднены из-за ударов украинских дронов по трассе, соединяющей полуостров с Ростовской областью.

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