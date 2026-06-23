Путину доложили о «непростой» ситуации с топливом. Он сказал, что кризис не повлияет на войну

Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором ему доложили о ситуации с дефицитом топлива в регионах России и аннексированном Крыму.

Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на внутреннем рынке «непростой, но контролируемой», а сам дефицит — «периодически возникающими логистическими проблемами в отдельных регионах и на отдельных АЗС». По его словам, правительство принимает меры для борьбы с дефицитом, а именно:

в дополнение к полному запрету на экспорт бензина и авиакеросина рассматривается «полный запрет на экспорт дизельного топлива»;

все нефтеперерабатывающие заводы РФ увеличили мощности, сроки ремонтов НПЗ сокращены, плановые ремонты перенесли;

аннексированным Крыму и Севастополю, приграничным регионам, Дальнему Востоку и Калининграду власти уделяют «особое внимание».

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство ввело дополнительные меры по защите транспорта, который курсирует между Крымом и Россией. Какие именно, он не уточнил.

Кроме того, власти разработали меры для поддержки туристического бизнеса. Они также планируют при необходимости помочь коммунальным службам подготовиться к зиме.

Путин, в свою очередь, объяснил участившиеся удары Украины по российским тылам тем, что таким образом Киев якобы пытается отыграться за ухудшение для него ситуации на фронте и укрепить позиции на переговорах. Он призвал Минобороны, правительство и власти регионов «работать ритмично» в условиях угроз ударов со стороны Украины и сводить эти угрозы к минимуму. По словам Путина, «террористические выпады» Киева не повлияют на ситуацию на фронте.

Украина все чаще наносит удары по промышленным предприятиям и нефтеперерабатывающим заводам в российском тылу. Из-за атак, по данным Reuters, с 15 по 21 июня производство бензина в стране сократилось примерно на 25% по сравнению со среднесуточным показателем за июнь 2025 года. На этом фоне в регионах России и в аннексированном Крыму начался топливный кризис.