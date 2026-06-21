В Крыму полностью прекратили продажу бензина на заправках

В Крыму на всех заправках полностью прекращен отпуск топлива как в свободной продаже, так и по талонам, объявил назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов.

Продажа бензина остановлена с 9 утра 21 июня. «Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики Крым», — сказал Аксенов.

С дефицитом бензина Крым столкнулся в конце весны — из-за атак ВСУ на бензовозы и грузовые автомобили, снабжающие аннексированный полуостров по трассе Р-280 «Новороссия». 6 июня на сети заправок «ТЭС» в Севастополе ввели QR-коды для получения талонов на бензин (он дает право купить 20 литров). Получить код можно было только раз в неделю и только в мессенджере «Макс». Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил, что коды разбирают «буквально в течение нескольких десятков секунд».

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