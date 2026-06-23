Ограничения на продажу бензина ввели в Сибири и Саратовской области

В Иркутской, Омской и Новосибирской областях ввели ограничения на продажу бензина.

Губернатор Омской области Виктор Хоценко вечером 22 июня объявил, что «во избежание искусственного ажиотажа на заправках» запрещается продажа топлива в канистры и устанавливается лимит в 40 литров бензина на один автомобиль. Также ограничивается продажа дизельного топлива (80 литров на одну заправку на обычных АЗС, 200 литров — на трассах).

Глава Иркутской области Игорь Кобзев 22 июня сообщил, что в регионе «вынуждены перейти на ручной режим работы — определяем объемы топлива по каждому из получателей индивидуально».

Новосибирский губернатор Андрей Травников утром 23 июня заявил, что на территории области придется ограничить продажу топлива из-за того, что лимиты на бензин и дизель ввели в соседних регионах. По словам Травникова, он поручил областному Минпромторгу «провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня одинаковой позиции по этому вопросу».

Об ограничениях на продажу бензина для физических лиц вечером 22 июня объявил и глава Саратовской области Роман Бусаргин. На автозаправках в регионе, сообщил он, до 30 июня действует лимит — 30 литров бензина на одну машину. Бусаргин назвал это «вынужденной мерой в целях снижения необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке».

Украинские военные планомерно наносят удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters на конец мая, из-за атак дронов почти все крупнейшие НПЗ в центральной части России были вынуждены сократить или остановить переработку.

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