На заправках в Белгородской и Курской областях начали ограничивать продажу бензина

В нескольких округах Белгородской области на заправках «Роснефти» перестали наливать бензин АИ-92 в канистры. Об этом изданию «Пепел» сообщили жители Корочанского, Алексеевского, Яковлевского и других округов.

На заправках отказ заливать топливо в канистры объясняют внутренним запретом, действующим для сети АЗС «Роснефти». По словам жителей, на заправках также отказываются заправлять автомобили до полного бака.

Об аналогичных ограничениях рассказали «Пеплу» жители Курской области. На заправках «Роснефти» в регионе отказываются наливать в машины более 20 литров АИ-95, а также не наливают АИ-92 в канистры.

Министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев подтвердил, что на заправках одной из сетей временно перестали отпускать топливо в канистры. По его словам, решение принято самой компаний из соображений безопасности и касается не только Белгородской области, но и других регионов (он не уточнил, каких именно). Он добавил, что заправка автомобилей всеми видами топлива осуществляется в полном объеме и без ограничений, а купить топливо в канистры можно на АЗС других брендов.

Ограничения на продажу бензина также ввели в самопровозглашенной ЛНР. Назначенные Россией местные власти заявили, что в связи с увеличением спроса на топливо принято решение ограничить отпуск бензина марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива 20 литрами в одни руки.

«С учетом тех запасов, которые есть сегодня в Луганской народной республике, а также учитывая рост спроса со стороны населения за прошедшие несколько дней, существует риск возникновения дефицита», — говорится в сообщении.

Наиболее острый дефицит топлива в последние дни возник в аннексированном Крыму. C 31 мая там ввели временные ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92. АИ-95 начали отпускать только по талонам, АИ-92 — без талонов, но не больше 20 литров на одно транспортное средство. 1 июня крупнейшие сети заправок на полуострове остановили продажу талонов на топливо.

Дефицит бензина в Крыму возник из-за ударов украинских дронов по грузовикам на трассе, соединяющей Крым с Ростовской областью. Эта трасса — один из основных маршрутов поставки топлива на полуостров.

«Топлива нет! Совсем!» В Крыму дефицит бензина из-за ударов украинских дронов. К заправкам выстроились огромные очереди. Фото и видео

