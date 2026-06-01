Компании «ТЭС» и «АТАН», которые располагают крупнейшими сетями АЗС в аннексированном Крыму, остановили продажу талонов на топливо. Объявления об этом появились на сайтах обеих компаний.

C 31 мая в Крыму ввели временные ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92. АИ-95 начали отпускать только по талонам, АИ-92 — без талонов, но не больше 20 литров на одно транспортное средство. Похожие ограничения начали действовать и в Севастополе.

На фоне топливного кризиса жители Крыма и Севастополя стали размещать на «Авито» объявления о продаже бензина по 200-350 рублей за литр, заметила «Верстка». Это как минимум вдвое дороже официальных расценок.

Дефицит бензина в аннексированном Крыму возник из-за украинских дронов, которые дистанционно минируют трассу, соединяющую Крым с Ростовской областью. Эта трасса — один из основных маршрутов поставки топлива на полуостров.

