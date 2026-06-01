Война 1559-й день. Производство топлива в России из-за атак дронов упало до уровня 2009 года. Зеленский видит «окно возможностей» для переговоров о завершении войны

Дым от пожара после удара по нефтяному терминалу в Туапсе. 2 мая 2026 года Мария Семенова / SIPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Украинские беспилотники в мае нанесли как минимум 16 ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. По оценке Bloomberg, это рекорд с начала большой войны России с Украиной.

Под ударами за последний месяц, напоминает издание, оказались не менее восьми НПЗ, входящих в число десяти крупнейших в России. Так НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле был атакован трижды, а предприятия «Лукойла» в Перми и Нижнем Новгороде — дважды.

Производство на российских НПЗ упало до минимума с 2009 года. По оценкам аналитической фирмы OilX, среднее значение за май должно составить 4,58 миллиона баррелей в день. Это примерно на 700 тысяч баррелей в день, или на 13% меньше, чем годом ранее, и является самым низким значением с октября 2009 года.

Еще об ударах ВСУ по целям в России

Горящий Туапсе, разбомбленный Брянск, масштабный налет дронов на Москву и нефтяные дожди над Пермью и Рязанью — все это случилось в 2026 году Кажется, Украина стала куда чаще бить вглубь территории РФ. Но так ли это на самом деле?

Еще об ударах ВСУ по целям в России

Горящий Туапсе, разбомбленный Брянск, масштабный налет дронов на Москву и нефтяные дожди над Пермью и Рязанью — все это случилось в 2026 году Кажется, Украина стала куда чаще бить вглубь территории РФ. Но так ли это на самом деле?

Как отмечал старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко, в последнее время ВСУ стали чаще бить не только по установкам, где происходит дистилляция всей поступающей на НПЗ нефти, но и по более сложным для ремонта и обслуживания установкам вторичной переработки.

Целью украинских ударов становятся также экспортные терминалы и инфраструктура нефтепроводов, а также топливные базы. Всего в мае было зафиксировано не менее 30 ударов беспилотников по объектам нефтяной инфраструктуры РФ.

Если Россия надеется производить и хранить больше топлива, чтобы избежать повторения топливных кризисов, то это может быть сложнее с учетом сокращенных мощностей и объемов хранения, считает Вакуленко.

При этом, отмечает Bloomberg, Россия увеличила экспорт сырой нефти в условиях дефицита энергоносителей в мире из-за остановки движения танкеров по Ормузскому проливу.

Однако, отмечает издание, пока все эти факторы не привели к острому топливному кризису в России. Ограничения на продажу бензина, по состоянию на 1 июня, введены только в аннексированном Крыму.

Что происходит с топливом в Крыму

ВСУ атакуют сухопутный коридор в Крым. Нарушено движение по трассе «Новороссия». На полуострове не хватает бензина Российские власти называют это «иллюзией блокады» — и одновременно сравнивают с блокадой Ленинграда

Что происходит с топливом в Крыму

ВСУ атакуют сухопутный коридор в Крым. Нарушено движение по трассе «Новороссия». На полуострове не хватает бензина Российские власти называют это «иллюзией блокады» — и одновременно сравнивают с блокадой Ленинграда

Цены на бензин в среднем по России с начала года выросли чуть более чем на 2 рубля. Однако, отмечает издание, незначительный рост может быть связан с тем, что многие автозаправочные станции принадлежат крупным российским производителям, которые имеют собственное топливо и получают государственные субсидии.

«Новая газета Европа» 22 мая писала, что независимые сети АЗС, на долю которых приходится около 40% продаж топлива в России, не могут пополнить запасы бензина. Причиной дефицита источники издания называли то, что крупные нефтяные компании, которые сами добывают, производят и продают топливо, из-за остановки НПЗ почти прекратили продавать нефтепродукты на бирже в Санкт-Петербурге — они отправляют все на собственные АЗС.

Также, напоминает Bloomberg, с 1 апреля действует запрет на экспорт бензина из России. С 1 июня правительство РФ еще и впервые запретило экспорт авиационного керосина.

В Крыму бензин по талонам и очереди на заправках

«Топлива нет! Совсем!» В Крыму дефицит бензина из-за ударов украинских дронов. К заправкам выстроились огромные очереди. Фото и видео

В Крыму бензин по талонам и очереди на заправках

«Топлива нет! Совсем!» В Крыму дефицит бензина из-за ударов украинских дронов. К заправкам выстроились огромные очереди. Фото и видео

В Кремле при этом заявляют, что не видят рисков топливного кризиса в России в связи с ударами беспилотников по НПЗ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 мая заявил журналистам, что сокращение производства топлива связано «с сезонными профилактическими работами». «Весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой», — сказал он, добавив, что Минэнерго «держит этот вопрос на постоянном контроле».

Украина

Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News, что до наступления зимы у Украины есть «окно возможностей», чтобы продвинуться на фронте и обеспечить себе более выгодную позицию на переговорах о завершении войны.

С декабря 2025 года, по словам президента Украины, Россия начала терять инициативу на поле боя. «Я поделился этой информацией с нашими американскими партнерами. Я сказал им в январе, что думаю, что у нас есть окно для переговоров, потому что с каждым месяцем они будут терять все больше и больше людей, и они проиграют», — сказал он. По словам Зеленского, российские войска за месяц не смогли занять больше территории, чем они потеряли.

Что происходит на фронте. Сводка «Медузы»

Успешный май-2026 для ВСУ: пока украинские дроны переносят войну вглубь России, наступление ВС РФ в Донбассе буксует — даже на ключевом направлении Карта боев на 22 мая

Что происходит на фронте. Сводка «Медузы»

Успешный май-2026 для ВСУ: пока украинские дроны переносят войну вглубь России, наступление ВС РФ в Донбассе буксует — даже на ключевом направлении Карта боев на 22 мая

Именно потому, что Россия начинает проигрывать на поле боя, считает Зеленский, она сейчас наносит массированные ракетные удары по Украине. «Я считаю, что зимой, до зимы, нам нужно найти способ, дипломатический путь, сесть и поговорить», — сказал Зеленский.

Успех переговоров зависит от давления на Кремль, в том числе и со стороны российского общества, подчеркнул Зеленский, добавив, что на Россию необходим продолжать санкционное давление.

Война в фотографиях

1 июня отмечается Международный день защиты детей. В Украине многие дети из-за российских обстрелов уже несколько лет вынуждены ходить в подземные школы. Только в Харькове, по состоянию на май 2026 года, были оборудованы девять подземных помещений для обучения учеников. «Медуза» показывает, как проходят уроки в школах под землей.

Урок алгебры в подземной школе в Балаклее, Харьковская область. 1 апреля 2026 года Viacheslav Madiievskyi / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Вознесенское, Черниговская область. 15 сентября 2025 года Maksym Kishka / Frontliner / Getty Images Харьков, 1 сентября 2025 года Viacheslav Madiievskyi / Ukrinform / ABACAPRESS / Scanpix / LETA

Урок украинского языка в Вознесенском, Черниговская область. 15 сентября 2025 года Maksym Kishka / Frontliner / Getty Images

Балаклея, 1 апреля 2026 года Viacheslav Madiievskyi / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Медицинский кабинет в одной из подземных школ в Харькове. 27 января 2025 года Viacheslav Madiievskyi / Ukrinform / ABACAPRESS / Scanpix / LETA

Подземная школа в Сумах. 19 ноября 2025 года Francisco Richart Barbeira / NurPhoto / Getty Images

Вознесенское, Черниговская область. 15 сентября 2025 года Maksym Kishka / Frontliner / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анастасия (Германия). Я всегда была против войны, занималась активизмом и уехала из России из-за риска политического преследования. Моя семья осталась там.

Мое отношение к войне не менялось и не меняется. Война — это страшная трагедия для всех вовлеченных в нее стран. Кажется, что мы все читали очень много книг о том, что такое война и какие ужасы она приносит, но забыли. И теперь вспоминаем, но за счет того, что проживаем эти события самостоятельно.

С самого начала полномасштабного вторжения мне было страшно, я была в ужасе от того, что в XXI веке кто-то может решить начать массово убивать людей в другой стране, отправляя граждан своей в мясные штурмы. И было практически очевидно, что при таком раскладе никаких «своих» и «чужих» не будет. Что тем, кто принимает решения, будет откровенно плевать на то, что когда-нибудь взрывы будут происходить в любой точке России. Потому что они там, наверху. И у них есть ресурсы, чтобы спрятаться и пересидеть в тихом месте, в то время как люди, которые эту элиту и этого президента не выбирали, будут сталкиваться с последствиями войны, которую не начинали. Люди, которые просто хотели тихо жить свою жизнь.

Мне до сих пор страшно и я в ужасе. И еще я в ярости. И мне больно из-за отсутствия базовых представлений о гуманизме и ценности каждой человеческой жизни у Путина и его свиты. Они продолжают жертвовать безопасностью людей в своей стране, продолжая преступную военную агрессию против Украины ради… чего?

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война 1558-й день. Украина атаковала нефтяные объекты в трех регионах России

О чем мы писали накануне

Война 1558-й день. Украина атаковала нефтяные объекты в трех регионах России