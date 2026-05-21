Один из крупнейших НПЗ в России частично остановил работу после удара украинских дронов
Нефтеперерабатываюший завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области остановил свою главную установку первичной переработки нефти (АВТ-6) после атаки украинских беспилотников в ночь на 20 мая. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два отраслевых источника, знакомых с ситуацией.
Остановка АВТ-6 приведет к резкому снижение производительности завода, так как она обеспечивает 53% общей мощности предприятия.
В «Лукойле» публикацию Reuters не комментировали.
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод и второй по величине производитель бензина в России. Он может перерабатывать 16 миллионов тонн нефти в год, или около 320 тысяч баррелей в день.
Украинские дроны нанесли удар по городу Кстово в ночь на 20 мая. СМИ и телеграм-каналы сообщали о пожаре на НПЗ, власти этого не подтверждали.
НПЗ в Кстово приостанавливает работу уже во второй раз с начала апреля. В результате атаки дронов ВСУ в ночь на 5 апреля предприятие получило повреждения.