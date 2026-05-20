Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Нижегородской области

Украинские дроны в ночь на 20 мая нанесли удар по городу Кстово в Нижегородской области. Astra опубликовала кадры, на которых беспилотники пролетают рядом с жилыми домами.

Удар, по данным издания, был нанесен по НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», там начался пожар. О пожаре на нефтеперерабатывающем заводе также написал украинский телеграм-канал Exilenova+.

На основании анализа фото и видео пожара, пишет Astra, можно сделать вывод, что на предприятии загорелась установка первичной переработки нефти.

В Кстовском районе Нижнего Новгорода школьников перевели на дистанционное обучение из-за опасности атаки беспилотников, сообщил мэр областного центра Юрий Шалабаев.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — один из крупнейших российских НПЗ, обеспечивающий топливом Москву и Московскую область.

«Очнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя» Почему Россия отказывается выплачивать компенсации бизнесу после ударов дронов? И кто в итоге платит за прилеты? Анализ Александры Прокопенко (Carnegie Politika)

