Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Нижегородской области
Украинские дроны в ночь на 20 мая нанесли удар по городу Кстово в Нижегородской области. Astra опубликовала кадры, на которых беспилотники пролетают рядом с жилыми домами.
Удар, по данным издания, был нанесен по НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», там начался пожар. О пожаре на нефтеперерабатывающем заводе также написал украинский телеграм-канал Exilenova+.
На основании анализа фото и видео пожара, пишет Astra, можно сделать вывод, что на предприятии загорелась установка первичной переработки нефти.
В Кстовском районе Нижнего Новгорода школьников перевели на дистанционное обучение из-за опасности атаки беспилотников, сообщил мэр областного центра Юрий Шалабаев.
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — один из крупнейших российских НПЗ, обеспечивающий топливом Москву и Московскую область.