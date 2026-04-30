Пермь второй день подряд атакуют украинские беспилотники. Над городом снова клубы дыма, в школах и университетах отменяют занятия

Обновлено. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке украинского беспилотника на «одну из промышленных площадок» Пермского края. По его словам, пострадавших и значимых разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает, угрозы химической опасности также нет, добавил Махонин.

Пермь снова атакована украинскими беспилотниками, над городом поднимается дым — вероятно, от повторного удара по линейной производственно-диспетчерской станции «Транснефти».

Режим беспилотной опасности в течение ночи в Перми объявляли дважды, уведомление также появлялось у жителей на экранах телевизоров.

Утром в городе продолжили звучать сирены. В телеграм-каналах публикуют фото и видео с клубами дыма и пролетом беспилотников. Местные жители рассказывают, что около 7 утра на юге города прозвучали несколько взрывов. В городе ввели план «Ковер» и закрыли аэропорт.

Кроме того, эвакуировали учеников школы «Петролеум», расположенной в Индустриальном районе Перми, сообщил телеграм-канал Properm. Также занятия отменили в Пермском государственном университете (ПГНИУ), а учащихся РЭУ имени Плеханова перевели на «дистанционный формат».

Украинские телеграм-каналы утверждают, что в Перми произошел новый взрыв на линейной производственно-диспетчерской станции. Эта же станция была атакована беспилотниками накануне. Она принадлежит «Транснефти» и используется для приема, хранения и перекачки нефти по магистральным трубопроводам. После вчерашней атаки небо над Пермью заволокло густым черным дымом, а очевидцы рассказали, что в городе прошел «нефтяной дождь».

В Z-каналах (в частности, канал «Два майора») пишут, что на кадрах ударов украинских беспилотников по Пермскому краю «отчетливо видны обычные дроны ВСУ, которые теперь преодолевают до 2000 км».

Ни губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, ни мэр Перми Эдуард Соснин в своих телеграм-каналах об атаке не сообщали.

