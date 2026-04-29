Война 1526-й день. В Перми прошел «нефтяной дождь» после удара Украины по объекту «Транснефти»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

В Перми прошел «нефтяной дождь» после атаки дронов Украины

Вооруженные силы Украины атаковали Пермский край в ночь на 29 апреля, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. По его словам, под удар украинских беспилотников попала одна из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе (расположен в пригородной части Перми). На территории предприятия возник пожар, работников эвакуировали, никто не ранен, заявил глава края.

Под удар попал объект «Транснефти», сообщили украинский телеграм-канал Exilenova+ и российское издание Astra. По их данным, это линейная производственно-диспетчерская станция «Пермь» возле села Башкултаево, которую используют для приема, хранения и перекачки нефти по магистральным трубопроводам. Это часть нефтепровода Пермь — Альметьевск, станция принадлежит компании «Транснефть — Прикамье», пишет «Агентство». Официально информация об ударе по станции не подтверждена. При этом о том, что в этом месте возник пожар, следует из данных проекта спутникового мониторинга пожаров FIRMS, который ведет NASA. По словам очевидцев, один дрон упал в расположенной неподалеку деревне Мокино.

Из-за пожара небо над Пермью заволокло густым черным дымом. Очевидцы рассказали, что в городе прошел «нефтяной дождь», из-за чего на автомобилях, окнах зданий, одежде и коже людей появились черные точки. Как отмечает издание «Пермь 36,6», несмотря на случившееся, школы и детские сады Перми продолжили работать в обычном режиме.

Беспилотники Украины в ночь на 29 апреля также атаковали Оренбургскую область. Губернатор региона Евгений Солнцев официально лишь сообщил, что под удар попали несколько промышленных предприятий. По его словам, никто не пострадал.

Astra сообщила, что атакован нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез» в Орске. При этом, судя по данным FIRMS, на заводе нет пожара, однако крупные возгорания зафиксированы в Новотроицке под Орском в месте, где расположены производственные мощности компании «Уральская сталь». Связан ли этот пожар с атакой дронов, неизвестно.

На западе Казахстана в Актюбинской области, которая граничит с Оренбургской областью, обнаружили фрагменты упавшего беспилотника, сообщили в местной полиции. Обломки нашли за пределами населенных пунктов.

Орск, как и Пермь, расположены по прямой примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди (Мадяр) в недавнем интервью «Би-би-си» говорил, что 1500-2000 километров вглубь России — «это больше не мирный тыл». В минувшую субботу, 25 апреля, ВСУ впервые атаковали дронами Екатеринбург, расположенный по прямой в 1700 километрах от Украины.

Пересказ интервью Бровди

Наш план — убивать больше 30 тысяч человек в месяц. И мы его перевыполняем Роберт Бровди («Мадяр») — один из самых медийных командиров ВСУ — дал интервью «Би-би-си». Кратчайший пересказ

В Туапсе пожар на нефтезаводе, начавшийся после удара ВСУ, перекинулся на жилой дом

В Туапсе Краснодарского края 29 апреля продолжали тушить крупный пожар, возникший накануне на местном нефтеперерабатывающем заводе после атаки дронов Украины.

Днем 28 апреля в МЧС сообщили, что во время пожара из одного из резервуаров на жилую улицу попала кипящая нефть, из-за чего несколько автомобилей получили повреждения. Около 60 местных жителей эвакуировали из жилых домов на близлежащих улицах.

В ночь на 29 апреля пожар перекинулся с завода на двухэтажный жилой дом, расположенный поблизости. Людей в здании не было. Пожар в доме распространился на площади в 150 квадратных метров, его потушили в течение двух часов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Власти региона объявили, что к семи утра 29 апреля локализовали распространение огня на нефтеперерабатывающем заводе. В тушении крупного возгорания участвуют более 300 человек. При этом, судя по фото и видео очевидцев, из-за пожара в небо над Туапсе продолжает подниматься черный дым. На этом фоне в школах и учреждениях дополнительного образования Туапсе отменили занятия 29 апреля. Местный кадетский корпус продолжил работу, родители заберут оттуда детей на майские праздники в четверг.

Президент РФ Владимир Путин накануне впервые прокомментировал удары Украины по нефтяной инфраструктуре в Туапсе. «Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример — удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор только что докладывал: вроде серьезных угроз нет, люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются», — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 29 апреля, что «такие преступные действия киевского режима», как удары по Туапсе, «подстегивают» дефицит нефти на международных рынках. По его словам, Киев ударил по Туапсе, чтобы помешать России экспортировать нефть.

что происходит в туапсе

«Добро, б****, пожаловать на курорты Краснодарского края» Украина в третий раз атаковала нефтяную инфраструктуру Туапсе. Над городом стоит колоссальный столб дыма. Фотографии и репортаж

Украина

В Одесской области из-за удара России повреждена районная больница

Вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область в ночь на 29 апреля, сообщил начальник военной администрации региона Олег Кипер. По его словам, в результате массированного удара повреждена районная больница. Полностью разрушено приемное отделение, повреждены несколько других отделений. Кипер заявил, что в результате удара по больнице никто не пострадал: медработники и пациенты во время атаки находились в укрытии.

Также под удар попали жилые дома. Ранения получили два местных жителя, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями.

Пожар в Одесской области ГСЧС Украины

Глава администрации Одесской области добавил, что произошел пожар на территории Дунайского биосферного заповедника — уникального природного комплекса в дельте Дуная, части трансграничного резервата ЮНЕСКО. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины уточнили, что на территории заповедника из-за падения обломков загорелся камыш. Потушили ли возгорание, не уточняется.

В Сумской области под удар дронов ВС РФ попали жилые дома в Шосткинской общине, сообщил начальник областной администрации Олег Григоров. По его словам, Россия «прицельно» била по жилым домам, возникли крупные пожары. Погибли 65-летняя местная жительница.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Мария (Европа). У меня и моих детей отобрали мою страну. Отобрали будущее в ней. Мы не собирались никуда уезжать, пока это не произошло. Но оставаться в этом усиливающемся с каждым днем кошмаре и даже пассивно поддерживать агрессию своей страны против братского народа было для нас невыносимо. Мы оставили все — хорошую работу, собственный бизнес, недвижимость и уехали.

Здесь мы никому особенно не нужны, всего приходится добиваться заново и с большим трудом. Но и на родине мы никому не нужны, не надо строить иллюзий.

Мы всегда были политически активны и ответственны, старались внести свой вклад в демократические реформы, и нам не стыдно хотя бы за себя, когда говорят о пассивности русских, просравших свои права и свободы. Увы, не получилось.

И я могу сказать только о чудовищной боли, которая живет в сердце за всех невинно пострадавших и убитых в этой войне. А слов оптимизма и надежды уже нет…

