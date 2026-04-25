«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Украина

Россия нанесла два удара по Днепру — по одному и тому же жилому кварталу

О первой атаке на Днепропетровскую область глава областной администрации Александр Ганжа сообщил около трех часов ночи по местному времени. По его словам, после этого в нескольких местах ударов начались пожары. Вскоре Ганжа уточнил, что поврежден четырехэтажный жилой дом — как выяснилось позже, в результате атаки часть здания обрушилась, под завалами остались люди. Спасатели извлекли из-под обломков тела четырех человек. Пострадали, по словам Ганжи, еще 27 человек, в их числе есть двое детей: девятилетний мальчик, отправленный на амбулаторное лечение и 17-летняя девушка, госпитализированная в состоянии средней тяжести.

Около 11 часов утра российские войска ударили по Днепру повторно. Ганжа сообщил, что удар нанесен по тому же жилому кварталу, который был атакован ночью. В результате второго удара погиб еще один человек и был поврежден еще один жилой дом. Всего, по данным администрации, в городе после двух ударов — 46 раненых, из них пятеро — дети. 23 человека госпитализированы, как минимум две женщины — в тяжелом состоянии.

Ночью Россия атаковала и другие области Украины — всего под ударами оказались восемь регионов, по словам главы МВД Игоря Клименко. В Нежине Черниговской области два человека погибли. В Харьковской области пострадали четверо местных жителей, в их числе — полуторагодовалый ребенок.

Владимир Зеленский утром после первой атаки на Днепр написал: «Тактика у россиян без изменений — ударные дроны, крылатые ракеты и значительная часть баллистики. Большинство мишеней — обычная инфраструктура в городах».

Россия

Украинские дроны впервые атаковали Свердловскую область и попали в жилую высотку

В Екатеринбурге в результате атаки украинских дронов поврежден многоэтажный жилой дом на улице Хохрякова в центре города. Об атаке сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, за медицинской помощью обратились девять человек, погибших нет. Одна пострадавшая госпитализирована.

По данным E1.ру, основные повреждения затронули 25–30 этажи высотного здания (это жилой комплекс «Тринити»). По словам Паслера, повреждены 44 квартиры, из дома эвакуирован 81 человек. Угрозы обрушения здания нет.

Минобороны России заявило, что в течение ночи над российскими регионами перехвачено и уничтожено 127 украинских беспилотников. Ограничения вводились в аэропортах Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Волгограда, Краснодара и ряда других регионов в средней и южной России.

E1.ру отмечает, что это первая атака беспилотников в Свердловской области. Полпредставитель президента России в Уральском федеральном округе (и бывший участник войны, который просил Путина выдвинуться на пятый срок) Артем Жога заявил, что Екатеринбург «был атакован преступным киевским режимом». «Это военное преступление в очередной раз показывает: враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны», — написал Жога.

Блогер Майкл Наки отмечает, что целью украинских дронов могло быть оборонное предприятие «Вектор» концерна «Алмаз-Антей». «В очередной раз спасибо Яндексу, который сделал поиск военных целей для понимания, куда могло лететь, в 1000 раз проще, заблюрив все военные объекты», — написал он.

Война в фотографиях. Разрушенный российским ударом дом в Днепре

Разрушенный российским ударом жилой дом в Днепре, 25 апреля 2026 года Mykola Synelnykov / AP / Scanpix / LETA

Спасатели разбирают завалы в Днепре, 25 апреля 2026 года Reuters / Scanpix / LETA Спасатели выносят тело погибшего, найденное под завалами дома в Днепре, 25 апреля 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

Разбор завалов жилого дома в Днепре, 25 апреля 2026 года Mykola Synelnykov / AP / Scanpix / LETA

Квартира в поврежденном российским ударом доме в Днепре, 25 апреля 2026 года Serhii Chalyi / Reuters / Scanpix / LETA

Спасатели с телом погибшего в Днепре, 25 апреля 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

Сотрудники полиции эвакуируют раненого жителя поврежденного дома в Днепре, 25 апреля 2026 года Serhii Chalyi / Reuters / Scanpix / LETA

Расчистка завалов после российского удара по жилому дому в Днепре, 25 апреля 2026 года Mykola Synelnykov / AP / Scanpix / LETA Жители на месте удара России по дому в Днепре, 25 апреля 2026 года Serhii Chalyi / Reuters / Scanpix / LETA

Жительница дома, поврежденного российским ударом в Днепре, 25 апреля 2026 года Mykola Synelnykov / AP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анна (Болгария). 24 февраля 2022 года в нашей семье планировался большой красивый юбилей. Но выступление Путина, которое я видела почти с самого начала, накрыло таким ужасом, что все радости рассыпались в прах, как по мановению палочки злого волшебника. Война поломала всю мою жизнь: дети уехали из России, чтобы видеться с ними, нам с мужем (уже совсем не молодым людям) пришлось перебраться в другую страну. Слава богу, есть онлайн-работа, которая позволяет хоть как-то сводить здесь концы с концами.

Как, по какому праву, было возможно переломать через колено жизни сотен тысяч людей, кого-то отправляя на смерть, а кого-то лишив привычного мира родного дома, близких и друзей, элементарного чувства завтрашнего дня? Нам очень повезло с друзьями: практически никто не поддерживает войну, все переживают и живут надеждой. На что? Пятый год все только ухудшается, а теперь эти обскуранты у власти — мало им людских страданий! — вознамерились окончательно отменить будущее и запереть страну в душном саркофаге изоляции. Пытаюсь не пасть духом окончательно, но, кажется, получается не очень…

о чем мы писали накануне

Война 1521-й день. «Бойцы теряют сознание от голода». Генштаб ВСУ уволил командира 14-й бригады, после того как военные рассказали о критической нехватке снабжения на передовой

