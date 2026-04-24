Война 1521-й день. «Бойцы теряют сознание от голода». Генштаб ВСУ уволил командира 14-й бригады, после того как военные рассказали о критической нехватке снабжения на передовой

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне.

Украина

Генеральный штаб ВСУ объявил об увольнении командира и командира 10-го армейского корпуса, после того как в соцсетях завирусились посты родственников военных, рассказывавших о нехватке снабжения на позициях.

Несколько дней назад жена одного из военных Анастасия Сильчук опубликовала пост в фейсбуке, в котором рассказала, что бойцы находятся на передовой на Харьковском направлении без регулярных поставок еды и воды на протяжении нескольких месяцев. Она опубликовала фотографии сильно похудевших военнослужащих и обнародовала их обращение.

Мы добровольно встали на защиту Украины в первый день полномасштабного вторжения. Просим высшего командования разобраться с этой ситуацией и не допустить предательских действий. Каждая посылка — на 7-14 дней. Воду добываем сами — дождливую, зимой топили снег. Если ее сбрасывали, то 1,4-2,5 литра. Часты ситуации, когда совсем нет связи по 3-4 дня. Такова ситуация на всех наших позициях. Доставка даже критических медикаментов происходит только вместе с едой.

Вскоре эти же фотографии выложила в Threads дочь бывшего военного Иванна Побережнюк. «Ребята на позициях без пищи и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы», — написала она.

Запись Побережнюк репостнули три тысячи раз, и в комментарии к ней пришли представители Минобороны — они заявили, что на эту ситуацию «обратили внимание». В пресс-службе бригады позже признали, что проблема с продовольствием действительно существует. Ее объяснили сложностями доставки грузов на передовую: из-за постоянных обстрелов, заявила пресс-служба, доставлять продукты и воду можно только с помощью дронов.

После того, как история широко разошлась по СМИ, на нее отреагировал Генштаб ВСУ. Там также сообщили, что логистика в этом районе затруднена из-за систематических ударов российских военных по переправам, но признали и «просчеты со стороны руководства».

В Генштабе возложили ответственность на командование бригады, заявив, что оно замалчивало проблемы с обеспечением. Ведомство объявило, что командир 14-й бригады и командир 10-го корпуса уволены, а специальная комиссия уже завершает служебное расследование.

«Следует отметить, что недавно на позицию военнослужащих 14 ОМБр доставлен очередной груз с продовольствием. При наличии благоприятных условий будет осуществлена немедленная эвакуация наших воинов», — подчеркнули в Генштабе.

При этом источник «Украинской правды» в ведомстве сообщил, что увольнение командиров напрямую не связано с публикацией фотографий в соцсетях и произошло за несколько дней до этого: оно стало следствием общих недостатков в их работе. Однако издание обращает внимание, что официально об этом было объявлено только после того, как история с похудевшими от голода военными получила огласку в СМИ.

Война в фотографиях. Одесса. Последствия атаки дронов

Сегодня ночью российские военные атаковали беспилотниками Одессу. Как сообщили в ГСЧС Украины, под удар попали несколько жилых домов. Два человека погибли, еще 14 получили ранения.

Tim Melnikov Мальчик пытается приманить попугая, вылетевшего после атаки через разбитое окно Michael Shtekel / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Ксения (Харьков). Сейчас прочитала о том, что бабушка и внучка в Сызрани погибли от украинского дрона. Я из Харькова, на головы моих родителей сыпались бомбы четыре года, и они не хотели выезжать. Сердце моего отца остановилось от стресса.

Недавно от российского КАБа погибла вся семья моего друга из оккупированного Мелитополя, больные старики-родители и брат.

Я ненавижу войну. Напишите, пожалуйста, что я плачу по этим женщине и ребенку из России сегодня, как и любой нормальный человек на любом конце планеты.

Люди, прошу, перестаньте ненавидеть и убивать друг друга!

Читайте также

Война 1520-й день. ЕС выделил Украине 90-миллиардный кредит — спустя пять месяцев после того, как пообещал. 20-й пакет санкций против России тоже одобрен

