«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Украина

Евросоюз на саммите на Кипре окончательно одобрил выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, а также утвердил 20-й пакет антироссийских санкций. Формальная церемония подписания документов завершилась днем 23 апреля.

На протяжении многих месяцев кредит и санкционный пакет были заблокированы из-за позиции Венгрии и Словакии, у которых был конфликт с Украиной из-за нефтепровода «Дружба».

Кредит на 90 миллиардов был согласован еще в декабре, после того как в Евросоюзе отказались от экспроприации замороженных российских активов и передачи их Украине. В ЕС договорились, что средства Венгрии, Словакии и Чехии, которые не поддерживали идею займа, использоваться не будут — все 90 миллиардов покроют 24 оставшихся страны ЕС.

Тем не менее, в феврале Венгрия заявила, что наложит вето на кредит — потому что Украина прервала транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Киев заявлял, что трубопровод поврежден российскими беспилотниками, в Будапеште считали, что украинская сторона саботирует ремонт (власти Украины действительно долгое время не пускали на объект европейских инспекторов). Между лидерами стран Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном начался крупный конфликт: Зеленский фактически открыто угрожал Орбану, тот, в свою очередь, построил свою предвыборную кампанию на антиукраинской риторике.

12 апреля Орбан проиграл выборы, а победитель — Петер Мадьяр — заявил, что не намерен продолжать блокировать кредит, так как там в любом случае не используются венгерские деньги. Уже 21 апреля Зеленский заявил, что ремонт газопровода завершен. На следующий день по нему возобновилась прокачка нефти, сегодня в Словакию поступила первая нефть.

20-й пакет санкций изначально планировалось принять в феврале, к четвертой годовщине начала большой войны. Однако на фоне прекращения поставок по «Дружбе» Венгрия и Словакия также отказались его поддерживать. Как писала «Европейская правда» со ссылкой на источники, после объявления об открытии «Дружбы» эти страны ждали, пока нефть физически поступит на их территорию — и только после этого поставили свои подписи под документами о кредите и санкциях.

Новый пакет, в основном, направлен на российский нефтегазовый экспорт — он содержит запрет на предоставление услуг для судов, обеспечивающих перевозку российского СПГ, а также на продажу европейских танкеров российским компаниям. Планировалось, что ЕМ также запретит предоставлять услуги всем судам, перевозящим сырую нефть, однако в итоге от этой опции отказались.

Кредит от Евросоюза критически важен для экономики Украины: только для покрытия дефицита бюджета Киеву в 2026 году нужно привлечь от 45 до 52 миллиардов долларов внешнего финансирования, без этого правительство не смогло бы ни вести войну, ни выполнять социальные обязательства. Зеленский заявил, что Киев надеется получить первый транш в конце мая или в начале июня.

Война в фотографиях. Самопровозглашенная ДНР

Дом, разрушенный в результате атаки украинских дронов. Город Ясиноватая, 11 апреля 2026 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Гостиница «Дружба» в Донецке. 22 апреля 2026 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia Донецк, последствия атаки ВСУ. 22 апреля 2026 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Кладбище, на котором похоронены российские военные. Донецк, 19 апреля 2026 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Жительницы Донецкой области в центре временного размещения в подконтрольной РФ части Луганской области. 7 апреля 2026 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA Житель города Северск в центре временного размещения в Луганской области. Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Раздача гуманитарной помощи в селе Веселое в самопровозглашенной ДНР. 27 марта 2026 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Геннадий. Есть знакомая девушка — вебкам-модель. Ее отец ушел в ЧВК Вагнера, где и погиб, изначально — пропал без вести. А на работе у нее был постоянный клиент, который заносил ей значительные суммы. Постоянный клиент оказался из Украины, он сейчас военнослужащий ВСУ. Списывались они редко, только когда он лежал в госпиталях, но зарплату свою отправлял ей регулярно.

Как-то на одном стриме они открылись друг другу, и оказалось что солдат ВСУ получил ранение на том же направлении, где отец девушки и пропал. И они устанавливали, под чьим контролем сейчас село, в районе которого пропал отец, и чуть ли не вместе писали по разным инстанциям МО РФ, чтобы поиски останков отца ускорили, ведь село, где он погиб, уже оказалось под контролем МО РФ. В этом и есть страшнейшая трагедия этой войны, что она идет «по-живому» — и даже после ее начала люди по разные стороны границы продолжают друг к другу тянуться.

О чем мы писали накануне

Война 1519-й день. В Сызрани в результате атаки украинских дронов обрушился подъезд четырехэтажного дома. Погибли бабушка и внучка, еще 12 человек получили ранения

