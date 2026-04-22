Война 1519-й день. В Сызрани в результате атаки украинских дронов обрушился подъезд четырехэтажного дома. Погибли бабушка и внучка, еще 12 человек получили ранения

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Россия

В ночь на 22 апреля в результате атаки украинских беспилотников в Сызрани в Самарской области частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома.

Спасатели нашли под завалами тела двух погибших, в МЧС сообщили, что это женщина и ребенок. Как уточняет Mash, это бабушка и внучка, находившиеся в одной квартире. Еще 12 человек получили ранения, трех из них госпитализировали.

Еще четверых человек, в том числе одного ребенка, спасатели извлекли из-под завалов живыми. Всего из дома эвакуировали 39 человек, для них власти пообещали развернуть пункт временного размещения. Поисковые работы сейчас завершены.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Как утверждает ведомство, в общей сложности в Сызрани зафиксировано падение 11 беспилотников.

Mash и Baza пишут, что еще один беспилотник влетел в десятиэтажный жилой дом. В одной из квартир на шестом этаже возник пожар, также из-за падения обломков дрона сгорели две машины. О пострадавших не сообщалось.

Некоторые украинские паблики утверждают, что беспилотник врезался в жилой дом, так как якобы отклонился с курса «в результате работы российской ПВО». Каких-либо подтверждений этой версии нет. Генштаб ВСУ атаку не комментировал.

Разрушенный дом, как обратил внимание телеграм-канал Astra, находится примерно в трех километрах от Сызранского НПЗ. Этот завод ранее неоднократно атаковали украинские дроны, в последний раз — 18 апреля. В декабре после одной из атак завод полностью приостанавливал переработку нефти.

«Агентство» отмечает, что это первый случай с начала войны, когда в результате украинской атаки обрушился дом, расположенный не в приграничном регионе. От Сызрани до ближайшего участка международно признанной границы РФ и Украины — более 700 километров.

Война в фотографиях. Запорожье

Российские дроны сегодня утром атаковали сортировочный парк станции «Запорожье-Левое», сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба. В результате машинист поезда был госпитализирован с ранениями, его помощник погиб. Страница вице-премьера Украины Алексея Кулебы в Telegram

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимный читатель (Курская область). Какие здесь могут быть мысли? Люди никак не научатся на опыте многолетней истории человечества, что войны, кроме как к насилию и потерям, ни к чему больше не приводят. Я живу в какой-то антиутопичной книжке, где к тебе в вуз приходят по 20 раз рекламировать и агитировать контракт управляющего дронами. Где ты не можешь выражать свои мысли, где ты не можешь пользоваться чем привык, где все, что ты можешь — это только терпеть, смотреть на бесконечные плакатики с войнушкой, флаги этой прекрасной страны на каждом шагу, значение которых утеряно уже давным давно. Война превратила жизнь каждого человека из обеих стран в какую-то кровавую противную кашу, которой нас всех кормят, а если кто-то воспротивится, то он станет очередныи ингридиентом этого блюда.

А еще меня, безусловно, не может не «радовать» последствия всего этого действа: цензура, интернет-цензура, битье по рукам за обход цензуры. Моя будущая специальность — информационная безопасность, вот только есть ощущение, что она мне не пригодится, работать будет не с чем. Единственные вакансии будут в РКН — помогать им уничтожать то, что когда-то так долго строили. Это то, как война затронула мою жизнь, — она практически стерла с лица земли мою будущую профессию, мой единственный интерес, мои перспективы и все, что с ними связано. Конечно, это не сравнится с тем, что многие люди потеряли дома, родных, друзей, намного больше, чем я, — и я искренне сочувствую им. Но я тоже устал, из-за этого всего, если честно, я практически потерял смысл жизни.

О чем мы писали накануне

Война 1518-й день. В Туапсе прошел «нефтяной дождь» после атаки Украины на местный НПЗ. В Черном море у побережья — нефтяное пятно

