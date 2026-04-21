В Туапсе 20 апреля прошел «нефтяной дождь» — это произошло после атаки украинских военных на нефтеналивной терминал в местном порту.

«Все вокруг покрылось маслянистой пленкой и черными шариками. Сначала думали, что обычная пыль, но потом поняли, что больше похоже на следы сгоревшей нефти», — рассказали очевидцы изданию Astra.

Атака беспилотников на Туапсе произошла в ночь на понедельник. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения. По данным местных властей, беспилотники также повредили несколько гражданских зданий, в том числе многоквартирный дом, школу, детский сад, церковь и музей.

Генштаб ВСУ после атаки заявил, что целью беспилотников был Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который образует единый производственный комплекс с морским терминалом.

В порту после атаки начался сильный пожар, на момент написания этого материала его все еще не потушили. Спутниковые снимки показывают, что дым от горящих резервуаров с нефтью растянулся на более чем 300 километров и дошел до Ставрополя.

Роспотребнадзор вчера призвал «граждан в зоне возгорания» не открывать окна и постараться не выходить из дома, а в случае необходимости использовать на улице маски и респираторы. При этом еще за несколько часов до этого (когда пожар уже начался) в телеграм-канале оперштаба региона утверждали, что содержание вредных веществ в воздухе «не превышает нормы». Там пообещали делать замеры три раза в день, с тех пор за сутки ни одного сообщения о результатах замеров не появилось.

Вчерашняя атака Украины в Туапсе стала второй за четыре дня, до этого дроны атаковали город 16 апреля. Тогда погибли двое детей, еще семь человек получили ранения. В порту также начался пожар, который тушили трое суток.

Вчера оперштаб региона также сообщил, что после первой атаки в Черном море было обнаружено нефтяное пятно площадью около 10 тысяч квадратных метров; для его локализации выставили боновые заграждения. Топливо попало также в реку Туапсе, там разлив уже удалось локализовать.

Туапсе, 21 апреля 2026 года

Следы нефтепродуктов на поверхностях в одном из дворов Туапсе, 21 апреля 2026 года

20 апреля 2026 года

Птицы, перепачканные в нефтепродуктах, на берегу в Туапсе. 21 апреля 2026 года Следы нефтепродуктов на пляже в Туапсе, 21 апреля 2026 года

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами.

Иван (Москва). В нынешнее время страшно одно — война стала обыденностью. Если первые полгода-год общество пребывало в шоке и активно следило за происходящим, пусть и пребывало в молчании из-за страха последствий, то сейчас люди изолировались от происходящего. Украинское общество сумело мобилизоваться, в то время как российское дистанцировалось от проблемы из-за ощущения невозможности повлиять на ситуацию.

С каждым годом война все сильнее проявляется в жизни каждого россиянина. Разрушение инфраструктуры, удары БПЛА по жилым массивам, регулярные сообщения от МЧС и проблемы со связью, активная агитация подписания контракта (в том числе под давлением). Однако происходящее не вызывает столько ужаса, как могло бы в начале войны из-за глубокого падения настроений и высокого давления со стороны государства. Трудно выступать против агрессивной машины государства, когда из-за экономического упадка жизнь все больше напоминает попытку выживания. Российское общество чувствует себя разделенным, словно нет никакого альтернативного пути.

Война не показала настоящие лица людей, а лишь усилила глубокие травмы постсоветского общества. Россияне начинают подготавливать единые протестную и оппозиционную риторики, Z-лагерь и либеральный лагерь нашли точки соприкосновения. Однако впереди много работы. Украинское общество, ранее готовое к сотрудничеству и дружбе с Россией, после начала войны настроено агрессивно и с недоверием к россиянам. Как бы парадоксально ни звучало, но озвученные цели СВО не были достигнуты, а по сути развиты и эскалированы.

Война закончится, путинский режим имеет свой срок годности (особенно, если россияне решат его сократить). Украина и Россия начнут восстановление территорий и займутся внутриполитическими проблемами. Но в воздухе будет витать эхо войны. Войны, которая разрушила отношения двух братских государств. Неизвестно, сможем ли мы восстановить доверие между братскими народами и не допустить ужасных ошибок нашего поколения. Мне жаль, что наши народы потеряли будущее, получив руины, ненависть, боль и смерти.

