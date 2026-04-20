Власти Краснодарского края заявили о загрязнении моря нефтепродуктами после атаки украинских дронов на Туапсинский НПЗ

В результате удара украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в Тупасе 16 апреля произошел разлив нефтепродуктов, заявил оперштаб Краснодарского края.

На спутниковом снимке, сделанном 19 апреля, зафиксировано нефтяное пятно в от Туапсе, говорится в сообщении оперштаба.

Площадь загрязнения акватории в оперштабе оценили в 10 тысяч квадратных метров. Для локализации загрязнения выставлены боновые заграждения, в ликвидации загрязнения задействованы шесть судов порта Туапсе.

Также, сообщил оперштаб, из-за удара украинских дронов по порту 16 апреля нефтепродукты попали и в реку Туапсе. На реке установлены 750 метров боновых заграждений и специальные устройства для сбора нефтепродуктов.

В результате удара украинских дронов по порту Туапсе начался сильный пожар, о ликвидации которого оперштаб отчитался лишь во второй половине дня 19 апреля. В ночь на 20 апреля порт снова атаковали беспилотники, власти Краснодарского края сообщили, что там опять начался пожар.

В начале апреля нефтяное пятно было обнаружено у побережья Анапы. Оперативный штаб Краснодарского края тогда сообщал, что на побережье 11-12 апреля обнаружены более 200 птиц, погибших или пострадавших из-за разлива нефтепродуктов. По версии оперштаба, разлив нефтепродуктов мог произойти из-за ударов дронов Украины по гражданским судам в Черном и Азовском морях.

Экологический проект «Прозрачный мир» установил, что в районе, где произошел разлив нефтепродуктов, находился танкер «София» (Sofia), который, по данным «Верстки», входит в теневой флот, перевозящий российскую нефть в обход санкций. Возможную причину утечки нефтепродуктов «Прозрачный мир» не назвал. Украинская сторона ранее заявляла об ударах по танкерам теневого флота, в том числе и в Черном море.