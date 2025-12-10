В Украине заявили, что атаковали танкер «теневого флота» России в Черном море

Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер «Дашан» (Dashan), сообщил изданиям «Украинская правда» и Hromadske источник в СБУ.

По его словам, судно шло под флагом Коморских Островов с выключенным транспондером в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала «Новороссийск».

Украинские и западные журналисты также распространили видео удара, которое предоставил источник в СБУ.

«В результате атаки танкер получил критические повреждения. На видео видны мощные взрывы в районе кормы. По предварительной информации, судно выведено из строя», — заявил собеседник «Украинской правды».

В Украине считают, что танкер «Дашан» входил в так называемый теневой флот России, с помощью которого Москва обходит западные санкции в отношении российской нефти. Само судно включено в санкционные списки Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии и Швейцарии.

Источник журналистов заявил, что атака была совместной операцией 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.

В конце ноября танкеры «Кайрос» и «Вират», которые ходят под флагом Гамбии, почти одновременно подверглись атакам морских дронов. Атаки произошли в Черном море, неподалеку от побережья Турции. 6 декабря стало известно, что «Кайрос» терпит бедствие у побережья Болгарии. Служба безопасности Украины неофициально взяла на себя ответственность за атаки.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нападение на танкеры «вопиющим случаем» и «посягательством на суверенитет Турции». Турция заявила, что атаки создали «серьезную угрозу для судоходства, жизни, имущества и экологической безопасности в регионе». Владимир Путин в ответ на удары по танкерам пригрозил «отрезать Украину от моря» и допустил атаки на суда союзников Киева.

Подробнее об этих атаках

Украина атаковала два танкера российского «теневого флота» у берегов Турции. Таких атак на таком расстоянии от границ РФ еще не было Еще один танкер подал сигнал бедствия у берегов Сенегала

Подробнее об этих атаках

Украина атаковала два танкера российского «теневого флота» у берегов Турции. Таких атак на таком расстоянии от границ РФ еще не было Еще один танкер подал сигнал бедствия у берегов Сенегала