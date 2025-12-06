Танкер «Кайрос», атакованный дронами ВСУ, сел на мель у побережья Болгарии

Судно «Кайрос», которое в конце ноября атаковали морские дроны, терпит бедствие у побережья Болгарии, сообщают местные СМИ.

Танкер, ходящий под флагом Гамбии, является, как утверждается, частью так называемого теневого флота, перевозящего российскую нефть в обход санкций.

«Кайрос» был атакован дроном 28 ноября в 28 морских милях от побережья Турции. Судно получило значительные повреждения.

По состоянию на 5 декабря, пишет Bloomberg, танкер находится примерно в миле от побережья Болгарии. Судно село на мель. На борту «Кайроса» находился экипаж из 10 человек, их эвакуировали силами болгарского Агентства морской администрации при поддержке военных.

На Черном море в районе, где терпит бедствие «Кайрос», сильный шторм. Неблагоприятные погодные условия затрудняют проведение операции, заявили представители морской администрации, подчеркнув при этом, что ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что груза нефтепродуктов на борт «Кайроса» в момент атаки не было.

28 ноября танкеры «Кайрос» и «Вират» (ходят под флагом Гамбии) почти одновременно подверглись атакам морских дронов в нескольких десятках миль от побережья Турции. На следующий день сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины написали, что это была спецоперация СБУ, проведенная с помощью модернизированных дронов.

В Кремле назвали нападение на танкеры «вопиющим случаем». «Это посягательство на суверенитет Турецкой республики. Это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Турция заявила, что атаки на танкеры создали «серьезную угрозу для судоходства, жизни, имущества и экологической безопасности в регионе».

