В Анапе на побережье Черного моря обнаружили более 200 птиц, пострадавших или погибших из-за разлива нефтепродуктов
Более 200 птиц, погибших или пострадавших из-за разлива нефтепродуктов, обнаружили 11-12 апреля на побережье Черного моря в Анапе, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
По оценке специалистов, которые приводит штаб, птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, обнаруженное в 11 километрах от Анапы. Власти Краснодарского края утверждают, что пятно возникло из-за ударов дронов Украины по гражданским судам в Черном и Азовском морях.
С птицами, которые испачкались в нефтепродуктах, работают специалисты реабилитационного центра «Жемчужная» в Анапе. Они опубликовали фотографии обнаруженных птиц.
В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами, которые перевозили более девяти тысяч тонн мазута. По оценкам властей и экологов, несколько тысяч тонн нефтепродуктов попали в море. Мазут загрязнил десятки километров берега в Краснодарском крае. Из-за этого в том числе пострадали птицы, обитающие в акватории Черного моря.