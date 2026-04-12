В Анапе на побережье Черного моря обнаружили более 200 птиц, пострадавших или погибших из-за разлива нефтепродуктов

Более 200 птиц, погибших или пострадавших из-за разлива нефтепродуктов, обнаружили 11-12 апреля на побережье Черного моря в Анапе, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По оценке специалистов, которые приводит штаб, птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, обнаруженное в 11 километрах от Анапы. Власти Краснодарского края утверждают, что пятно возникло из-за ударов дронов Украины по гражданским судам в Черном и Азовском морях.

С птицами, которые испачкались в нефтепродуктах, работают специалисты реабилитационного центра «Жемчужная» в Анапе. Они опубликовали фотографии обнаруженных птиц.

Волонтеры центра «Жемчужная» осматривают птицу, испачканную в нефтепродуктах. 11 апреля 2026 года Жемчужная. Реабилитационный центр

Птица, испачканная в нефтепродуктах, в реабилитационном центре «Жемчужная», 11 апреля 2026 года Жемчужная. Реабилитационный центр

Пострадавшая птица в реабилитационном центре «Жемчужная», 11 апреля 2026 года Жемчужная. Реабилитационный центр

В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами, которые перевозили более девяти тысяч тонн мазута. По оценкам властей и экологов, несколько тысяч тонн нефтепродуктов попали в море. Мазут загрязнил десятки километров берега в Краснодарском крае. Из-за этого в том числе пострадали птицы, обитающие в акватории Черного моря.

Гагарам, поганкам и другим птицам в Черном море этой зимой было очень тяжело. Мазут убил многих, но кому-то удалось выкарабкаться Вот как они продолжают бороться за жизнь в реабилитационном центре

