Дом в Броварском районе Киева, разрушенный в результате российской атаки 20 апреля 2026 года ДСНС України

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Российский беспилотник сегодня ночью попал в дом в Киеве, в котором живет советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш». Об этом сам Бескрестнов написал в фейсбуке.

«Один управляемый реактивный „Шахед“ врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное — я чудом жив», — сообщил Бескрестнов. Сейчас он находится в больнице.

Как утверждает советник главы Минобороны, попадание беспилотника в его дом было не случайным — российские военные целенаправленно ударили по зданию, чтобы его убить. По словам Бескрестнова, в направлении его дома летели четыре «Шахеда», два из них удалось сбить.

«У нас есть подтверждение, что этот беспилотник управлялся с территории России», — заявил Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов — один из наиболее известных в Украине экспертов по дронам, радиосвязи и методам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ранее он работал на управленческих позициях в крупных коммерческих компаниях, занимавшихся связью.

С самого начала большой войны Бескрестнов был волонтером, активно давал практические рекомендации военным, а также разбирал новые технологии и тактики применения дронов в своих соцсетях. Так, он одним из первых публично сообщил об использовании российскими военными FPV-беспилотников с машинным зрением и реактивных «Шахедов».

В конце января министр обороны Украины Михаил Федоров назначил Бескрестнова советником по технологическим направлениям. «Флеш — один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБ и анализа решений врага», — говорил тогда министр.

В новой должности Бескрестнов, как сообщалось, сфокусировался на разработке системных решений для противодействия дронам, которые должны уменьшить эффективность российских атак. Также он занимается работой с трофейными беспилотниками и дает экспертные оценки новым военным разработкам.

Война в фотографиях. Чернигов

19 апреля 2026 года в результате атаки российских дронов получило повреждения здание местной школы. По данным властей, один человек ранен. Maksym Kishka / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Ника (Башкортостан). До февраля 2022 года я почти не интересовалась политикой. Слышала отдельные фамилии, краем глаза обращала внимание на какие-то события, но в целом жила своей частной жизнью. 24 февраля 2022 года меня с размаху ударили по голове. Я будто проснулась. Я не верила в происходящее, и до сих пор не верю, что ВОЙНА — с Украиной — идет на самом деле и уже больше четырех лет.

Что бы ни говорили люди, ратующие за наше государство (притеснения жителей Донбасса «киевским режимом» и прочее), для меня не существует оправдания произошедшему. Я чувствую себя жителем гитлеровской Германии, напавшей на СССР, снедаемым стыдом, виной, страхом за будущее, отчаянием от мыслей о позоре, которым покрыла все моя страна.

У меня нет сил уехать отсюда — слишком слаба, неумна, ленива, боязлива и прочее. Я не патриот, я уехала бы при малейшей возможности, позорно сбежала бы, постаравшись забыть обо всем, что связывает меня с государством-агрессором и народом, агрессию поддерживающим. Мои сограждане действительно в большинстве своем не против происходящего. Они не связывают рост цен, закрытие границ, летающие над головой дроны, запрет интернета с «линией партии и правительства». Я думаю, мы все заслужили это правительство и эту жизнь.

Я очень хочу мира. Но как прежде не будет. Поэтому я еще очень хочу, чтобы сменился режим, и правда об этом позорнейшем вторжении обрушилась бы на россиян, выбив из их голов проклятое имперство, надутую самодержавность и пафосную «народность», в которой от человеческого отношения к людям только несколько букв… И чтобы главным предметом гордости каждого гражданина России стало достоинство.

О чем мы писали накануне

Война 1516-й день. В России по требованию военкомата впервые заблокировали сделку с недвижимостью. Украина ударила по производству дронов в Таганроге

