Война 1516-й день. В России по требованию военкомата впервые заблокировали сделку с недвижимостью. Украина ударила по производству дронов в Таганроге
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне.
В России по требованию военкомата впервые заблокировали регистрацию прав на недвижимость
Как сообщило «Движение сознательных отказчиков», Росреестр в Самарской области по требованию военкомата отказал в регистрации прав на недвижимость жителю Самары. Решение вынесли в отношении человека, который пребывает в запасе, из-за того, что он не явился по электронной повестке, рассказали «Медиазоне» правозащитники.
По данным организации, в ноябре 2025 года житель Самары узнал на «Госуслугах», что его по электронной повестке вызывают на военные сборы. Он не пошел на сборы — и через 20 дней военкомат применил к нему временные ограничительные меры.
«Это первый известный нам случай, когда ограничения, касательно сделок с недвижимостью, реально сработали. Не просто появились записью в системе, а привели к конкретному отказу от государственного органа», — заявили в «Движении сознательных отказчиков».
Реестр повесток заработал в России в тестовом режиме в сентябре 2024 года. Он начал полноценно работать в мае 2025-го. Законы России предусматривают, что повестка считается врученной спустя семь дней после того, как она появилась в реестре. С момента ее размещения человеку, которому пришла повестка, запрещено выезжать из России. Спустя 20 дней на него накладывают и другие ограничения: ему запрещают управлять автомобилем, регистрировать транспортные средства, распоряжаться недвижимостью и получать кредиты.
Украина нанесла ракетный удар по заводу по сборке дронов в Таганроге
Под удар Вооруженных сил Украины попал завод «Атлант Аэро» в Таганроге, на предприятии возник пожар, заявил Генштаб ВСУ утром 19 апреля. По заводу ударили ракетами «Нептун», сообщили в Военно-морских силах ВСУ. По данным местных властей, пострадали три человека.
В ВМС Украины назвали завода «Атлант Аэро» важной частью военно-промышленного комплекса России. На предприятии собирают ударно-разведывательные беспилотники типа «Молния», а также выпускают комплектующие для дронов «Орион».
В Генштабе ВСУ заявили, что удар по предприятию «снизит способности противника по производству БПЛА и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины».
Россия ударила дронами по Чернигову. Погиб подросток
Вооруженные силы РФ нанесли масштабный удар беспилотниками по Чернигову в ночь на 19 апреля, сообщил начальник военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус.
По его словам, под удар попали промышленный объект, частные жилые дома, лицей и медицинское учреждение, которое не работало и было разрушено войсками РФ еще в 2022-м. Как уточнил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, три жилых дома уничтожены в результате пожара, кроме того, повреждено административное здание.
В результате атаки погиб 16-летний юноша. Спасатели нашли его тело, когда разбирали завалы (где именно, не уточняется). По состоянию на утро известно, что ранения получили четыре человека, сообщил Чаус.
В Госслужбе по ЧС Украины сообщили, что утром 19 апреля дроны России ударили по автомобилю в Херсоне. Спасатели извлекли из машины погибшего водителя. Ранения получили два человека.
По данным Воздушных сил ВСУ, Вооруженные силы РФ в течение ночи и утром ударили по Украине, применив 236 беспилотников (из них около 150 — ударные «Шахеды»). Зафиксированы попадания 32 ударных дронов в 18 местах.
Война глазами читателей «Медузы»
Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами.
Анонимный читатель (Москва). Мне очень грустно говорить о войне. Я подросток, учусь в восьмом классе. При частичной мобилизации отца забрали врачом на СВО. Это очень грустно. Я вижу его раз в полгода на две недели. Мама, бабушка и отчим — все за СВО. Бабушка вообще Соловьева смотрит. Но это ведь кошмар. Это убийство невинных людей. Не знаю, как быть, надеюсь, прочитавший поймет, что не только взрослые против войны, но и подростки.