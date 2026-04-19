Война 1516-й день. В России по требованию военкомата впервые заблокировали сделку с недвижимостью. Украина ударила по производству дронов в Таганроге

Пожар на заводе «Атлант Аэро», возникший в результате удара ВСУ. 19 апреля 2026 года ASTRA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

В России по требованию военкомата впервые заблокировали регистрацию прав на недвижимость

Как сообщило « сознательных отказчиков», Росреестр в Самарской области по требованию военкомата отказал в регистрации прав на недвижимость жителю Самары. Решение вынесли в отношении человека, который пребывает в запасе, из-за того, что он не явился по электронной повестке, рассказали «Медиазоне» правозащитники.

По данным организации, в ноябре 2025 года житель Самары узнал на «Госуслугах», что его по электронной повестке вызывают на военные сборы. Он не пошел на сборы — и через 20 дней военкомат применил к нему временные ограничительные меры.

«Это первый известный нам случай, когда ограничения, касательно сделок с недвижимостью, реально сработали. Не просто появились записью в системе, а привели к конкретному отказу от государственного органа», — заявили в «Движении сознательных отказчиков».

Реестр повесток заработал в России в тестовом режиме в сентябре 2024 года. Он начал полноценно работать в мае 2025-го. Законы России предусматривают, что повестка считается врученной спустя семь дней после того, как она появилась в реестре. С момента ее размещения человеку, которому пришла повестка, запрещено выезжать из России. Спустя 20 дней на него накладывают и другие ограничения: ему запрещают управлять автомобилем, регистрировать транспортные средства, распоряжаться недвижимостью и получать кредиты.

Больше об электронных повестках

«Теперь ничего игнорировать нельзя» Россиянам начали приходить уведомления из реестра повесток. Можно ли их открывать? И обязательно ли идти в военкомат после? Отвечает правозащитник Алексей Табалов

Больше об электронных повестках

«Теперь ничего игнорировать нельзя» Россиянам начали приходить уведомления из реестра повесток. Можно ли их открывать? И обязательно ли идти в военкомат после? Отвечает правозащитник Алексей Табалов

Украина нанесла ракетный удар по заводу по сборке дронов в Таганроге

Под удар Вооруженных сил Украины попал завод «Атлант Аэро» в Таганроге, на предприятии возник пожар, заявил Генштаб ВСУ утром 19 апреля. По заводу ударили ракетами «Нептун», сообщили в Военно-морских силах ВСУ. По данным местных властей, пострадали три человека.

В ВМС Украины назвали завода «Атлант Аэро» важной частью военно-промышленного комплекса России. На предприятии собирают ударно-разведывательные беспилотники типа «Молния», а также выпускают комплектующие для дронов «Орион».

В Генштабе ВСУ заявили, что удар по предприятию «снизит способности противника по производству БПЛА и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины».

о дронах «Молния»

Войска РФ применяют для ударов по Харькову новые дроны «Молния». Они сделаны из «некой субстанции и палок», но несут несколько килограммов взрывчатки Фотографии последствий этих атак

о дронах «Молния»

Войска РФ применяют для ударов по Харькову новые дроны «Молния». Они сделаны из «некой субстанции и палок», но несут несколько килограммов взрывчатки Фотографии последствий этих атак

Россия ударила дронами по Чернигову. Погиб подросток

Вооруженные силы РФ нанесли масштабный удар беспилотниками по Чернигову в ночь на 19 апреля, сообщил начальник военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус.

По его словам, под удар попали промышленный объект, частные жилые дома, лицей и медицинское учреждение, которое не работало и было разрушено войсками РФ еще в 2022-м. Как уточнил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, три жилых дома уничтожены в результате пожара, кроме того, повреждено административное здание.

В результате атаки погиб 16-летний юноша. Спасатели нашли его тело, когда разбирали завалы (где именно, не уточняется). По состоянию на утро известно, что ранения получили четыре человека, сообщил Чаус.

В Госслужбе по ЧС Украины сообщили, что утром 19 апреля дроны России ударили по автомобилю в Херсоне. Спасатели извлекли из машины погибшего водителя. Ранения получили два человека.

По данным Воздушных сил ВСУ, Вооруженные силы РФ в течение ночи и утром ударили по Украине, применив 236 беспилотников (из них около 150 — ударные «Шахеды»). Зафиксированы попадания 32 ударных дронов в 18 местах.

Война в фотографиях. Шостка в Сумской области после удара беспилотников ВС РФ

Вооруженные силы РФ атаковали беспилотниками город Шостка в Сумской области в ночь на 19 апреля, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины. Под удар попали жилые дома, возникли крупные пожары, их потушили. Спасатели несколько раз останавливали работы из-за угрозы повторных атак. По данным ГСЧС, никто не ранен. Francisco Richart / Anadolu / Getty Images

Francisco Richart / Anadolu / Getty Images

Francisco Richart / Anadolu / Getty Images

Francisco Richart / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимный читатель (Москва). Мне очень грустно говорить о войне. Я подросток, учусь в восьмом классе. При частичной мобилизации отца забрали врачом на . Это очень грустно. Я вижу его раз в полгода на две недели. Мама, бабушка и отчим — все за СВО. Бабушка вообще Соловьева смотрит. Но это ведь кошмар. Это убийство невинных людей. Не знаю, как быть, надеюсь, прочитавший поймет, что не только взрослые против войны, но и подростки.

Поделитесь вашими мыслями о войне

хроника предыдущего дня войны

Война 1515-й день. Украинские дроны вновь атакуют российскую нефтяную промышленность

хроника предыдущего дня войны

Война 1515-й день. Украинские дроны вновь атакуют российскую нефтяную промышленность

«Медуза»