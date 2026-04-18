Война 1515-й день. Украинские дроны вновь атакуют российскую нефтяную промышленность

Пожар на Туапсинском НПЗ, атакованном дронами 16 апреля 2026 года Vantor / Reuters / Scanpix / LETA

Россия

В ночь на 18 апреля украинские дроны атаковали четыре объекта российской нефтяной промышленности.

Два из них расположены в Самарской области — это нефтеперерабатывающиt заводы в Новокуйбышевске и Сызрани. Astra, изучившая фотографии очевидцев, пришла к выводу, что на территории Новокуйбышевского НПЗ, принадлежащего «Роснефти», возник пожар. Это предприятие украинские беспилотники уже атаковали осенью 2025 года. Второй нефтеперерабатывающий завод — в Сызрани — тоже принадлежит «Роснефти» и тоже в прошлом становился целью украинских атак — в ноябре и декабре 2025 года, напоминает Astra.

Удар по НПЗ в Самарской области. 18 апреля 2026 года Exilenova+

Удар по НПЗ в Сызрани. 18 апреля 2026 года Exilenova+

Кроме того, по данным Astra, один из беспилотников упал в Новокуйбышевске в районе жилой застройки. «Судя по траектории, беспилотник пролетел мимо предприятия и мог отклониться от цели», — сообщает издание, которое геолоцировало фото и видео очевидцев.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своих соцсетях об атаке дронов на регион. Один из беспилотников, написал он, упал «в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске». В здании, по данным губернатора, выбиты стекла.

Роддом в Новокуйбышевске после удара дронов по городу 18 апреля 2026 года Вячеслав Федорищев

Роддом в Новокуйбышевске Вячеслав Федорищев

Роддом в Новокуйбышевске Вячеслав Федорищев

Федорищев также сообщил, что «зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани», не уточнив, что атакованы НПЗ. По предварительным данным, добавил он, пострадавших нет.

Подробнее об ударах дронов по российским нефтяным объектам и их последствиях

Последние недели ВСУ интенсивно бьют по российским нефтяным портам. Но доходы Кремля от продажи нефти только растут Почему так происходит? Объясняет Сергей Вакуленко (Carnegie Politika)

Подробнее об ударах дронов по российским нефтяным объектам и их последствиях

Последние недели ВСУ интенсивно бьют по российским нефтяным портам. Но доходы Кремля от продажи нефти только растут Почему так происходит? Объясняет Сергей Вакуленко (Carnegie Politika)

В Краснодарском крае, сообщил оперштаб региона, в ночь на 18 апреля загорелась нефтебаза в Тихорецке. Причины пожара власти региона не уточнили, сообщив лишь, что в его тушении были задействованы более 200 человек и 56 единиц техники. Ликвидировать пожар, судя по официальным сообщениям, удалось через девять часов.

Также в ночь на 18 апреля в результате атаки беспилотников возник пожар в Ленинградской области на территории порта Высоцк, через который идет экспорт российской нефти, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Судя по постам в телеграм-канале главы региона, пожар удалось ликвидировать спустя три часа. Люди не пострадали, сообщил Дрозденко.

Генштаб ВСУ подтвердил удары по российским нефтяным объектам, сообщив, что все они «задействованы в обеспечении вооруженных сил» России.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что с 20:00 мск 17 апреля до 08:00 мск 18 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотников, в том числе над Самарской и Ленинградской областями, а также над Краснодарским краем.

Война глазами читателей «Медузы»

Виктория (Ставрополь). У нас в крае практически нет стратегически важных объектов производства, поэтому прилетает к нам редко. А вот территории вокруг — Краснодарский край и Ростовская область — в постоянном страхе из-за частых прилетов.

Я против войны в принципе, любой, между любыми странами, считаю, что все проблемы можно решить дипломатическим путем. Жаль, что со мной не консультируются, а то был бы в мире мир. Ну это так, нотка юмора, а если честно — уже истерический смех…

Накопилось сильное напряжение и усталость от такой жизни. Раздражают люди, близкие и не очень, которым все равно. Их ничего не интересует, они прячут голову в песок и уходят от разговоров. Одновременно и стыдно за них, и страшно. А также стыдно за страну — и не только за упырей в правительстве, но и за раболепный глупый народ, который, кроме имперского шовинизма и ненависти ко всем «хорошо живущим», ничего не испытывает.

Впервые за 45 лет жизни мне стало стыдно, что я русская. Никогда не думала, что доживу до этого момента. Ищу возможности уехать из страны и увезти своего единственного ребенка, так как хочу, чтобы у него было счастливое и свободное будущее.

Для меня свобода — самое главное. Не понимаю, как можно жить иначе и не бороться за нее. Единственный вариант для россиян стать свободными — это развал империи. Она более не может существовать в своем отвратительном обличье. Империя должна умереть и переродиться во что-то принципиально новое. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

