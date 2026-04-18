Война 1515-й день. Украинские дроны вновь атакуют российскую нефтяную промышленность
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.
Россия
В ночь на 18 апреля украинские дроны атаковали четыре объекта российской нефтяной промышленности.
Два из них расположены в Самарской области — это нефтеперерабатывающиt заводы в Новокуйбышевске и Сызрани. Astra, изучившая фотографии очевидцев, пришла к выводу, что на территории Новокуйбышевского НПЗ, принадлежащего «Роснефти», возник пожар. Это предприятие украинские беспилотники уже атаковали осенью 2025 года. Второй нефтеперерабатывающий завод — в Сызрани — тоже принадлежит «Роснефти» и тоже в прошлом становился целью украинских атак — в ноябре и декабре 2025 года, напоминает Astra.
Кроме того, по данным Astra, один из беспилотников упал в Новокуйбышевске в районе жилой застройки. «Судя по траектории, беспилотник пролетел мимо предприятия и мог отклониться от цели», — сообщает издание, которое геолоцировало фото и видео очевидцев.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своих соцсетях об атаке дронов на регион. Один из беспилотников, написал он, упал «в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске». В здании, по данным губернатора, выбиты стекла.
Федорищев также сообщил, что «зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани», не уточнив, что атакованы НПЗ. По предварительным данным, добавил он, пострадавших нет.
В Краснодарском крае, сообщил оперштаб региона, в ночь на 18 апреля загорелась нефтебаза в Тихорецке. Причины пожара власти региона не уточнили, сообщив лишь, что в его тушении были задействованы более 200 человек и 56 единиц техники. Ликвидировать пожар, судя по официальным сообщениям, удалось через девять часов.
Также в ночь на 18 апреля в результате атаки беспилотников возник пожар в Ленинградской области на территории порта Высоцк, через который идет экспорт российской нефти, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Судя по постам в телеграм-канале главы региона, пожар удалось ликвидировать спустя три часа. Люди не пострадали, сообщил Дрозденко.
Генштаб ВСУ подтвердил удары по российским нефтяным объектам, сообщив, что все они «задействованы в обеспечении вооруженных сил» России.
Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что с 20:00 мск 17 апреля до 08:00 мск 18 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотников, в том числе над Самарской и Ленинградской областями, а также над Краснодарским краем.
Война глазами читателей «Медузы»
Виктория (Ставрополь). У нас в крае практически нет стратегически важных объектов производства, поэтому прилетает к нам редко. А вот территории вокруг — Краснодарский край и Ростовская область — в постоянном страхе из-за частых прилетов.
Я против войны в принципе, любой, между любыми странами, считаю, что все проблемы можно решить дипломатическим путем. Жаль, что со мной не консультируются, а то был бы в мире мир. Ну это так, нотка юмора, а если честно — уже истерический смех…
Накопилось сильное напряжение и усталость от такой жизни. Раздражают люди, близкие и не очень, которым все равно. Их ничего не интересует, они прячут голову в песок и уходят от разговоров. Одновременно и стыдно за них, и страшно. А также стыдно за страну — и не только за упырей в правительстве, но и за раболепный глупый народ, который, кроме имперского шовинизма и ненависти ко всем «хорошо живущим», ничего не испытывает.
Впервые за 45 лет жизни мне стало стыдно, что я русская. Никогда не думала, что доживу до этого момента. Ищу возможности уехать из страны и увезти своего единственного ребенка, так как хочу, чтобы у него было счастливое и свободное будущее.
Для меня свобода — самое главное. Не понимаю, как можно жить иначе и не бороться за нее. Единственный вариант для россиян стать свободными — это развал империи. Она более не может существовать в своем отвратительном обличье. Империя должна умереть и переродиться во что-то принципиально новое. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.