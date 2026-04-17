«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

По данным украинской разведки, армия РФ планирует резко увеличить число комбинированных атак с использованием ракет и ударных беспилотников. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«В нашей реальности массированная атака означает как минимум 400 беспилотников в сочетании с как минимум 20 ракетами. И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц», — сказал министр.

Разведка считает, что такие частые атаки начнутся уже «в ближайшее время», отметил Сибига. При этом он подчеркнул, что сейчас украинская ПВО во время массированных атак уничтожает до 90% воздушных целей.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Financial Times также заявил, что Россия уже наращивает частоту комбинированных атак. По его данным, это является частью подготовки к новому весенне-летнему наступлению. Как утверждает замглавы разведки, у РФ есть планы захватить Донбасс к сентябрю.

Скибицкий также отметил, что российская армия совершенствует тактику ракетно-дроновых ударов по критической инфраструктуре, а также расширяет возможности своих пусковых установок.

За три с половиной месяца с начала 2026 года российские военные, по данным Воздушных сил ВСУ, провели 14 комбинированных атак, в каждой из которых использовались по несколько сотен беспилотников и как минимум десять ракет — три в январе, шесть в феврале, три в марте и две за первую половину апреля.

Самой масштабной стала последняя атака, которую ВС РФ провели в две волны в течение 15 и 16 апреля. В общей сложности, в ней использовались более 30 ракет и более 650 дронов — всего 703 воздушных объекта. Более 20 из них достигли целей, что привело к сильным разрушениям в Киеве, Одессе и Днепре. Погибли 18 человек, несколько десятков получили ранения.

Власти Украины в последнее время на фоне войны в Иране все чаще высказывают опасения по поводу нехватки снарядов для установок Patriot, которые являются основным способом перехвата российских ракет. Некоторые подразделения уже используют неполные боекомплекты ради экономии. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с боеприпасами для Patriot, заявлял: «Хуже уже быть не может».

Война в фотографиях. Херсон

Оптоволоконные кабели, оставшиеся после атак российских дронов. Оптоволоконные беспилотники используются с 2024 года — они получают команды от оператора не с помощью радиоволн, а прямо по кабелю, который разматывается в процессе полета. Из-за этого такие дроны невозможно подавить средствами РЭБ. Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Служба в храме в Вербное воскресенье. 5 апреля 2026 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

5 апреля 2026 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Волонтеры эвакуируют мужчину из автомобиля, получившего повреждения при обстреле. 7 апреля 2026 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images Полицейские готовят тело погибшей женщины к транспортировке в морг. 7 апреля 2026 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Многоэтажки, поврежденные в результате обстрелов. 7 апреля 2026 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Волонтеры эвакуируют местную жительницу, которая потеряла дом и мужа в результате обстрела. 7 апреля 2026 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Никита (Россия). Мой город находится в 600 километрах от Донецка, и почти каждую ночь рассылают по 2-3 сообщения беспилотной опасности. А иногда включают сирены и рассылают уже ракетную опасность. Мы уже привыкли к сиренам, и они нам скорее мешают. Прилетало ли на самом деле? Да. В августе прилетело прямо в радиозавод.

Тем временем, нам уже несколько раз предлагали пойти учиться в военный вуз после выпуска из колледжа и пойти на войну вместо обычного призыва. И мы были одним из первых городов, в которых отключили интернет, причем полностью, и белые списки у нас ввели далеко не сразу после их появления. Уже в июне выпускной и, зная что сейчас творится в вузах, я не особо туда хочу. А найти работу будет проблематично так как на каждую вакансию могут быть десятки желающих. И все эти проблемы прямо или косвенно происходят из-за того, что война продолжается уже четвертый год. Пожалуйста, пусть это закончится…

Война 1513-й день. Россия нанесла крупнейший с начала года комбинированный удар по Украине: убиты 18 человек, десятки ранены. В Краснодарском крае из-за налета дронов ВСУ погибли двое детей

