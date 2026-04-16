Война 1513-й день. Россия нанесла крупнейший с начала года комбинированный удар по Украине: убиты 18 человек, десятки ранены. В Краснодарском крае из-за налета дронов ВСУ погибли двое детей

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Украина

Российские военные в ночь на 16 апреля нанесли комбинированный удар с использованием дронов и ракет по городам Украины. Основными целями атаки стали Киев, Одесса и Днепропетровская область.

Командование воздушных сил ВСУ заявило, что за сутки по Украине были выпущены 44 ракеты и 659 беспилотников различных типов. Из них, как утверждается, обезврежены 31 ракета и 636 дронов. По данным ВСУ, 12 ракет и 20 беспилотников достигли целей, еще на 25 локациях зафиксировано падение обломков.

Количество запущенных российскими военными ракет и беспилотников за сутки оказалось максимальным с 30 октября 2025 года, когда по Украине были запущены 52 ракеты и 653 дронов.

Киев

В Киеве в результате атаки, по данным прокуратуры, повреждены 17 многоэтажных и десять частных домов, а также отель, офисный центр, автосалон, заправочная станция и торговый центр.

В Подольском районе, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко, погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок. Еще два человека погибли в Оболонском районе, они оба были охранниками автосалона. Ранения получили 60 человек — в их числе трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев.

Днепр и область

В Днепре в результате атаки погибли три женщины, еще 13 человек госпитализированы, сообщил глава региональной военной администрации Александр Ганжа. Позже один из раненых умер в больнице. В городе начались несколько пожаров: горели жилые дома, офисное здание, гаражи и автомобили. В Днепровском районе беспилотник попал в частный дом, ранения получила 14-летняя девочка.

Еще один мужчина погиб и три человека получили ранения в Никопольском районе Днепропетровской области, сообщили в ГСЧС Украины.

Одесса

В Одессе в результате серии ударов, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, погибли девять человек, еще 23 человека пострадали.

Беспилотники, помимо прочего, атаковали один из городских рынков, а также гражданское грузовое судно, вышедшее из порта Одессы — на нем возник пожар, который был ликвидирован экипажем.

Мужчина, дом которого был разрушен, а под обломками остались близкие: «Резко завалило мебелью, потолки попадали, мы с женой были зажаты мебелью и попытались выбраться. Она кинулась к сыну и кричит „У него нет полголовы“. Потом я проверил пульс, пульс не ощущался ни у Влада, ни у невестки. Жена хотела их вытаскивать, начал рушиться потолок и я ее вытащил на улицу, в чем были. Потом тут же прилетел второй прилет». Одесса, 16 апреля 2026 года Tim Melnikov

Женщина из дома, разрушенного в результате российской атаки в Одессе, 16 апреля 2026 года Tim Melnikov

Минобороны РФ официально заявило, что комбинированный удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России», а его целями были объекты ВПК, задействованные в производстве ракет и беспилотников, а также предприятия топливно-энергетического комплекса, «используемые в интересах ВСУ».

Россия

Украинские военные ночью атаковали Россию беспилотниками. По подсчетам Минобороны РФ, над семью российскими регионами, над аннексированным Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей были сбиты в общей сложности 207 дронов.

В Туапсе в Краснодарском крае из-за падения обломков дронов повреждены пять частных и один многоквартирный дом, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Погибли двое детей в возрасте пяти и 14 лет. В городе отменили занятия во всех учебных заведениях.

Издание Astra со ссылкой на очевидцев сообщило, что атака привела к пожару на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе. Этот НПЗ входит в экспортную инфраструктуру «Роснефти».

В Белгороде дроны атаковали подстанцию. Это привело к пожару, часть жителей города остались без света и воды, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ свои действия не комментировали.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Кира (Ростов). Война началась, когда я была беременна своим сыном. Мне больно от мысли, что мой ребенок еще ни дня не жил в стране, которая не ведет войну. За четыре года не было ни одного дня, когда я не хотела бы уехать из России. Большая часть моего окружения поддерживает войну, включая моих родителей. На Юге поддержка и промывка мозгов особенно заметна. Люди переводят деньги, собирают гуманитарку солдатам, возят ее на фронт. Мне противно на это смотреть. Я не могу общаться с бывшими друзьями, мне сложно заводить новые знакомства, ведь не знаешь, что у человека в голове, и говорить о своих антивоенных взглядах опасно.

Мы не можем эмигрировать, так как у нас нет накоплений, есть ипотека и кредиты, маленький ребенок, две собаки, кошка. У мужа профессия, не подразумевающая удаленку, и он не знает английский. Все силы брошены на то, чтобы заработать деньги и уехать. Каждый день страшно, что пока мы это делаем, закроют границы, выезд, на наш дом упадет ракета и так далее.

Я не хочу растить ребенка в этой стране. И каждый день до боли обидно, что мы будем вынуждены уехать, ведь я люблю свой город, своих друзей, свою семью. Обидно, что я не могу жить в своей стране, в том, во что она превратилась.

О чем мы писали накануне

Война 1512-й день. Из-за дефицита ракет для Patriot ВСУ заряжают в установки неполные боекомплекты. «Хуже уже быть не может», — заявил Зеленский

