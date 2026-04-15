«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Украина

Украинские военные вынуждены экономить ракеты для систем Patriot в условиях их острой нехватки — и эксплуатировать пусковые установки с неполной загрузкой. Об этом пишет Business Insider.

Как рассказал изданию командир одного из подразделений, его военные из-за ограниченных арсеналов каждый раз загружают только одну ракету-перехватчик в установку Patriot, чтобы сбивать российские баллистические и крылатые ракеты.

Стандартные инструкции предусматривают одновременный запуск от двух до четырех ракет Patriot. Это необходимо, чтобы повысить шанс уничтожения цели.

Насколько широко такой подход с экономией перехватчиков практикуется в ВСУ в целом, неизвестно.

Дефицит ракет Patriot в Украине возник на фоне начала войны на Ближнем Востоке, так как эти установки союзники США активно используют для защиты от иранских атак. Только за первую неделю войны в регионе были использованы около 800 ракет Patriot. Украина за четыре года войны с Россией получила в общей сложности лишь 600 ракет.

После начала войны с Ираном госсекретарь США Марко Рубио допускал, что оружие, предназначенное для Украины, в том числе ракеты для Patriot, в будущем может быть перенаправлено на Ближний Восток. Позже в Киеве заявляли, что получили от Вашингтона гарантии — этого не произойдет.

Президент Украины Владимир Зеленский во время вчерашнего визита в Германию заявил, что нехватка ракет для Patriot достигла критического значения. «У нас сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может», — сказал он.

В ходе этой поездки был согласован новый пакет помощи, в рамках которого Берлин обязался профинансировать поставку «нескольких сотен» ракет для Patriot. Когда именно они поступят в распоряжение ВСУ, неясно.

Война в фотографиях. Славянск

Российские военные утром 15 апреля нанесли удар по центру Славянска фугасной авиабомбой.По данным местных властей, повреждения получили около 40 многоэтажных домов. Два человека ранены. Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимная читательница. Все еще помню: когда началась война, я обновляла в твиттере поиск по названию игры, обновление которой я ждала, и поэтому не спала всю ночь. Нашла аккаунт девочки, которая тоже ждала открытия серверов, ей нравилась та же персонажка, что и мне. Копила [игровую] валюту несколько патчей, как и я. Обновила страницу ее аккаунта — и там появился твит о войне. О том, что она слышит и видит начало войны. Как будто ледяной водой окатило.

Днем она твитнула, что выбила персонажку, чей баннер был до баннера той, которую и она, и я ждали. Она написала, что боится не дожить. Я не смогла уснуть ни тем утром, ни в следующую ночь. В тревоге, в ужасе обновляла новости. Не складывалось у меня в голове, как такое могло случиться. Как можно было не то что допустить, а начать такую трагедию.

Помню, как в школе разговоры о Великой Отечественной войне могли вызвать у меня слезы прямо на классном часу. Помню, как мы говорили о войне, что ее нужно помнить, чтобы эта история не повторилась. И как сейчас моя классная руководительница хвалит моих бывших одноклассников, подписавших контракт. «Кто же нас еще защитит?» — сказала мне она. Впервые я почувствовала отвращение к этому человеку, которого так уважала. От кого, блять, нас защищать? Мне было очень стыдно молчать в ответ, но мне просто страшно сказать против. В целом страшно хоть с кем-то об этом разговаривать.

Очень страшно, что война кажется бесконечной. И как бы эгоистично это ни было, я хочу чтобы она закончилась до того, как моему младшему брату исполнится 18. Хочу хотя бы его отгородить от ужаса в мире, в котором мы живем.

О чем мы писали накануне

Война 1511-й день. Орбан потерял власть в Венгрии — но это не значит, что Украина быстро получит 90 миллиардов евро от ЕС. Процесс займет много недель (а еще есть риск вето Словакии)

