Предвыборный плакат партии Виктора Орбана «Фидес». На нем — Владимир Зеленский и Петер Мадьяр и надпись: «Они опасны». «Фидес» строила свою кампанию в том числе на антиукраинских лозунгах. 27 марта 2026 года Attila Kisbeneder / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне.

Украина

Поражение на парламентских выборах в Венгрии партии премьер-министра Виктора Орбана, блокировавшего выделение Украине европейского кредита на 90 миллиардов евро, не приведет к немедленной передаче этих денег Киеву — на согласования все равно потребуется как минимум несколько недель. Об этом пишет Euractiv.

Принципиальное решение о выдаче кредита было принято еще в декабре 2025 года — тогда его устно поддержали лидеры всех 27 стран ЕС, включая Орбана. Согласно договоренностям, использовать деньги Венгрии (а также Чехии и Словакии) для кредита не предполагалось. В феврале, когда должно было состояться формальное голосования, Орбан поменял свое мнение и заявил, что наложит вето — он объяснил это прекращением транзита российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба».

Петер Мадьяр, победитель выборов и будущий премьер Венгрии, на первой большой пресс-конференции после своей победы дал понять, что готов снять вето по кредиту Украине. При этом он выразил недоумение самим фактом блокировки со стороны Орбана — ведь средства Венгрии все равно не будут использоваться.

Однако в любом случае, даже при условии согласия Мадьяра, выделение кредита не будет сиюминутным, пишет Euractiv. Мадьяру для отмены вето сначала нужно как минимум сформировать правительство и формально получить полномочия премьера. Сам он заявил, что надеется сделать это к началу мая.

Помимо этого, для выделения кредита до сих пор не созданы бюрократические механизмы, включающие в себя составление плана расходования средств, проверку условий выделения и контроль за этим — все это также требует одобрения всех стран ЕС. Источники Euractiv полагают, что документы будут оформлены только к концу апреля или началу мая.

Еще одно потенциальное препятствие — позиция Словакии, которая также получает нефть по «Дружбе». Премьер страны Роберт Фицо ранее заявлял, что «готов перехватить у Венгрии эстафету» в вопросе блокировки кредита, если поставки не будут возобновлены. В Брюсселе, как пишет Euractiv, при этом считают, что Фицо в случае необходимости будет убедить гораздо легче, чем Орбана. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, на днях обещал, что ремонт «Дружбы» будет завершен «весной» — таким образом, эта тема, как надеются в Брюсселе, исчезнет сама собой.

При этом ключевые партнеры Украины в Европе после выборов в Венгрии уже начали работу над ускорением процесса предоставления кредита. В правительстве Германии выразили надежду, что помощь «может быть предоставлена очень быстро». Sky News со ссылкой на кипрских чиновников (Кипр сейчас председательствует в ЕС) сообщил, что уже в среду, 15 апреля, дипломаты Евросоюза обсудят, как ускорить поступление средств.

С учетом всех вышеописанных факторов в реальности чиновники в Брюсселе ожидают поступления первого транша в Киев «в течение второго полугодия этого года» — этот срок сегодня озвучила на пресс-конференции представитель Еврокомиссии Балажа Уйвари.

При этом экономическая ситуация в самой Украине оказалась не столь сложной, как ранее предполагали в Брюсселе. Киев сейчас имеет достаточный запас прочности и, как пишет Euractiv, по текущим оценкам останется платежеспособным и без европейского кредита как минимум до середины июля. По ранним пессимистичным оценкам, деньги у правительства Украины могли закончиться уже в апреле.

Война в фотографиях. Пасха в Украине

Капеллан проводит молитву с бойцами 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ несут коробки с куличами Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Киев. Пасхальный пикник у храма Святой Софии Evgen Kotenko Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Краматорск. Пасхальная служба Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Киев. Верующие выходят из церкви в Пирогове после пасхальной службы. Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Кристина (Санкт-Петербург). Опустошение. С каждым днем все больше и больше. Как будто весь мир в огне, а тебе остается только наблюдать за крахом.

Участившиеся сигналы об опасности БПЛА не пугают. Чувство вины такое, что думается: мы это заслужили. Хотя осознаю, что конкретно я ничего не могу сделать, но где-то внутри раздается: мы допустили этих людей до власти.

При каждой новости об очередном продвижении на новые территории в голове повторяю: только держись, Украина! Не сдавай! И я очень надеюсь, что выдержит.

Мне не нужна эта победа, не нужны территории. Я хочу мира и справедливости. И по справедливости нам платить за все те разрушения, которые принесла наша страна. Только вот человеческие жизни не вернуть никакими деньгами.

Война 1510-й день. Итоги «пасхального перемирия»: интенсивность боев на фронте почти не снизилась — но ракетных ударов не было

