Война 1511-й день. Орбан потерял власть в Венгрии — но это не значит, что Украина быстро получит 90 миллиардов евро от ЕС. Процесс займет много недель (а еще есть риск вето Словакии)
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.
Украина
Поражение на парламентских выборах в Венгрии партии премьер-министра Виктора Орбана, блокировавшего выделение Украине европейского кредита на 90 миллиардов евро, не приведет к немедленной передаче этих денег Киеву — на согласования все равно потребуется как минимум несколько недель. Об этом пишет Euractiv.
Принципиальное решение о выдаче кредита было принято еще в декабре 2025 года — тогда его устно поддержали лидеры всех 27 стран ЕС, включая Орбана. Согласно договоренностям, использовать деньги Венгрии (а также Чехии и Словакии) для кредита не предполагалось. В феврале, когда должно было состояться формальное голосования, Орбан поменял свое мнение и заявил, что наложит вето — он объяснил это прекращением транзита российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба».
Петер Мадьяр, победитель выборов и будущий премьер Венгрии, на первой большой пресс-конференции после своей победы дал понять, что готов снять вето по кредиту Украине. При этом он выразил недоумение самим фактом блокировки со стороны Орбана — ведь средства Венгрии все равно не будут использоваться.
Однако в любом случае, даже при условии согласия Мадьяра, выделение кредита не будет сиюминутным, пишет Euractiv. Мадьяру для отмены вето сначала нужно как минимум сформировать правительство и формально получить полномочия премьера. Сам он заявил, что надеется сделать это к началу мая.
Помимо этого, для выделения кредита до сих пор не созданы бюрократические механизмы, включающие в себя составление плана расходования средств, проверку условий выделения и контроль за этим — все это также требует одобрения всех стран ЕС. Источники Euractiv полагают, что документы будут оформлены только к концу апреля или началу мая.
Еще одно потенциальное препятствие — позиция Словакии, которая также получает нефть по «Дружбе». Премьер страны Роберт Фицо ранее заявлял, что «готов перехватить у Венгрии эстафету» в вопросе блокировки кредита, если поставки не будут возобновлены. В Брюсселе, как пишет Euractiv, при этом считают, что Фицо в случае необходимости будет убедить гораздо легче, чем Орбана. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, на днях обещал, что ремонт «Дружбы» будет завершен «весной» — таким образом, эта тема, как надеются в Брюсселе, исчезнет сама собой.
При этом ключевые партнеры Украины в Европе после выборов в Венгрии уже начали работу над ускорением процесса предоставления кредита. В правительстве Германии выразили надежду, что помощь «может быть предоставлена очень быстро». Sky News со ссылкой на кипрских чиновников (Кипр сейчас председательствует в ЕС) сообщил, что уже в среду, 15 апреля, дипломаты Евросоюза обсудят, как ускорить поступление средств.
С учетом всех вышеописанных факторов в реальности чиновники в Брюсселе ожидают поступления первого транша в Киев «в течение второго полугодия этого года» — этот срок сегодня озвучила на пресс-конференции представитель Еврокомиссии Балажа Уйвари.
При этом экономическая ситуация в самой Украине оказалась не столь сложной, как ранее предполагали в Брюсселе. Киев сейчас имеет достаточный запас прочности и, как пишет Euractiv, по текущим оценкам останется платежеспособным и без европейского кредита как минимум до середины июля. По ранним пессимистичным оценкам, деньги у правительства Украины могли закончиться уже в апреле.
Война в фотографиях. Пасха в Украине
Война глазами читателей «Медузы»
Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.
Кристина (Санкт-Петербург). Опустошение. С каждым днем все больше и больше. Как будто весь мир в огне, а тебе остается только наблюдать за крахом.
Участившиеся сигналы об опасности БПЛА не пугают. Чувство вины такое, что думается: мы это заслужили. Хотя осознаю, что конкретно я ничего не могу сделать, но где-то внутри раздается: мы допустили этих людей до власти.
При каждой новости об очередном продвижении на новые территории в голове повторяю: только держись, Украина! Не сдавай! И я очень надеюсь, что выдержит.
Мне не нужна эта победа, не нужны территории. Я хочу мира и справедливости. И по справедливости нам платить за все те разрушения, которые принесла наша страна. Только вот человеческие жизни не вернуть никакими деньгами.