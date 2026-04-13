Мадьяр пообещал не блокировать 90-миллиардный кредит ЕС Украине. Финансового участия в нем сама Венгрия не примет

Венгрия не намерена продолжать блокировать выделение 90-миллиардного кредита от ЕС Украине, заявил на пресс-конференции лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр, сообщает «РБК-Украина».

При этом Мадьяр подчеркнул, что деньги Венгрии в этом общеевропейском кредите использоваться не будут.

Кредит Украине на 90 миллиардов евро лидеры стран ЕС (в том числе бывший премьер Венгрии Виктор Орбан) согласовали в декабре 2025 года. Венгрия — а также Чехия и Словакия — получили возможность не выделять на кредит собственные средства.

Формальное голосование лидеров ЕС по кредиту должно было состояться в феврале. Незадолго до него Орбан заявил, что Венгрия отзывает свое согласие и наложит на кредит вето. Причиной этого стала остановка прокачки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» — Украина утверждала, что это произошло из-за атаки беспилотников РФ. Независимых подтверждений этому не было, Киев отказывался пустить на объект европейских инспекторов. По последним оценкам Владимира Зеленского, нефтепровод должны починить до конца весны.