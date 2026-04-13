Кто такой Петер Мадьяр и чего от него ждать Он популист? Венгрия больше не союзник России? Будапешт будет поддерживать Украину?

Петер Мадьяр в день парламентских выборов в Венгрии, 12 апреля 2026 года Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы: по итогам голосования партия «Фидес» и ее лидер Виктор Орбан, правившие страной 16 лет, потерпели болезненное поражение. Победила оппозиционная партия «Тиса». Она получает конституционное большинство в парламенте, а ее лидер Петер Мадьяр станет новым премьер-министром страны. Рассказываем, что о нем известно и как при нем могут измениться отношения Венгрии с Россией и Украиной.

Кто такой Петер Мадьяр?

45-летний Мадьяр родился в семье, которая была тесно вовлечена в венгрескую политику. Его мать Моника Эрёш работала главным секретарем верховного суда, а двоюродный дядя Ференц Мадль занимал пост президента Венгрии в 2000-2005 годах. Мадьяр получил диплом юриста и тоже стал строить политическую карьеру.

В начале 2000-х он присоединился к партии «Фидес» Виктора Орбана, которым восхищался с детства. В 1989 году Орбан, тогда молодой юрист, стал героем антикоммунистического движения Венгрии, потребовав вывода из страны советских войск и проведения свободных выборов. В 1990-м, когда эти выборы состоялись, Орбан избрался депутатом парламента и возглавил «Фидес», а Мадьяр (ему тогда было девять лет) повесил на стену его фотографию.

Присоединившись к «Фидес», Мадяр работал в МИД Венгрии и в венгерском представительстве при ЕС, но высших должностей не занимал. Более успешная карьера сложилась у его жены Юдит Варги, с которой Мадьяр жил на протяжении 17 лет и воспитывал троих детей. В 2019 году она стала министром юстиции в правительстве Орбана. В 2023 году пара развелась.

Как ему удалось одолеть Виктора Орбана?

В январе 2023 года, за два месяца до развода с Варгой, Мадьяр тайно записал беседу, в которой та рассказывала, что помощники главы администрации Орбана Антала Рогана просили прокуратуру исключить имя своего начальника из материалов громкого уголовного дела о коррупции. В марте 2024 года, после отставки Варги из-за другого скандала, Мадьяр выложил запись разговора в фейсбуке. Его пост набрал два миллиона просмотров.

Одновременно Мадьяр объявил о разрыве с «Фидес» и взял под свой контроль небольшую партию «Тиса», которая под его руководством быстро набрала популярность. Поскольку «Фидес» контролирует крупнейшие венгерские СМИ, Мадьяр сделал ставку на социальные сети и поездки по стране. Он активно встречался с жителями сельской местности и этническими венграми, живущими в соседних странах — обе эти группы традиционно были электоратом «Фидес».

Кроме того, Мадьяру помогло то, что его воспринимали как выходца из системы, знающего ее слабые места, а потому способного победить Орбана. «Мы голосуем не за „Тису“, а против „Фидес“. В этом вся суть. Венгры на данном этапе проголосовали бы за козла, если бы он баллотировался против Орбана», — заявила Politico Тимеа Сабо, член венгерского парламента от Партии зеленых, которая снялась с выборов, чтобы освободить место для кандидата от «Тисы».

Как он изменит отношения Будапешта с Киевом и Москвой?

Мадьяр — политик правоцентристских взглядов. Он выступает за сближение с ЕС и США и обещает добиться разморозки миллиардов евро европейского финансирования, заблокированных из-за разногласий между Орбаном и Брюсселем. Мадьяр также намерен увеличить расходы на оборону до 5% ВВП — целевого показателя стран НАТО.

Одновременно он выступает за жесткое регулирование миграции, не хочет помогать Киеву оружием в войне с Россией и не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС. Мадьяр считает, что все кандидаты в Евросоюз должны оцениваться одинаково и Украина условиям для вступления пока не соответствует. «Если спустя много лет» это изменится, Венгрия вынесет на референдум вопрос об одобрении украинской заявки в ЕС, обещает Мадьяр.

Несмотря на эту риторику, в Евросоюзе надеются, что в ближайшей перспективе отношения Украины и Венгрии станут менее напряженными. Так, Берлин уже призвал Будапешт снять вето с кредита на 90 миллиардов евро для Киева, который блокировал Орбан. При этом еще в феврале представители «Тисы» в Европарламенте голосовали против выделения этого кредита.

Отношения с Россией должны быть «прагматичными», говорил Мадьяр. При этом он четко давал понять, что намерен избавить Венгрию от энергетической зависимости от Кремля и укрепить западный курс страны. «Давайте покончим с дебатами о паромах между Востоком и Западом и раз и навсегда присоединимся к Западу!» — говорится в политической программе партии «Тиса».

Мадьяр — популист, как и Орбан?

По политическому методу Мадьяр может считаться популистом, но он представляет собой пример «демократического популизма» в противовес «авторитарному популизму» Орбана, считает венгерский политолог Золтан Адам. Он отмечает, что победа Мадьяра и «Тисы» на парламентских выборах одновременно дает Венгрии надежду на восстановление демократии и несет риски дальнейшего сползания в автократию. Получив конституционное большинство в парламенте, «Тиса» не будет стеснена демократическими институтами, потому что их уже демонтировала «Фидес». Это значит, что у Мадьяра будет та же полнота власти, что была у Орбана, и он сам будет решать, что с ней делать.

При этом Мадьяр все равно столкнется с ограничениями, которые для него подготовил предшественник. В качестве рычага влияния у «Фидес» остаются ее назначенцы на надзорных должностях, контроль над СМИ и даже президент Тамаш Шуйок, который считается близким к Орбану.

Несмотря на то, что Мадьяр получил широкую поддержку венгерской оппозиции как противовес Орбану, его прошлое в «Фидес», а также его стиль лидерства (он единолично управляет партией «Тиса», которую описывал как «шоу одного человека») вызывают у некоторых беспокойство. Петер Марки-Заи —оппозиционный кандидат в премьер-министры, проигравший Орбану в 2022 году, — заявил Politico, что считает Мадьяра «высокомерным», «эгоцентричным» и «подлым». Но добавил, что именно такие черты нужны, чтобы противостоять Орбану. «Мы не собираемся выходить за него замуж. Нам просто нужен кто-то, кто оставит Орбана в прошлом. <…> Если он не выполнит свои обещания, мы не будем его терпеть», — сказал Марки-Заи.