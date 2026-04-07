«Я люблю Виктора» Трамп и Вэнс созвонились, когда вице-президент США выступал на митинге в Венгрии. Так они решили поддержать Орбана перед выборами, которые он может проиграть

Джей Ди Вэнс говорит по телефону с Дональдом Трампом на митинге в Будапеште, 7 апреля 2026 года Jonathan Ernst / AP / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс созвонились в то время, как Вэнс выступал на предвыборном митинге в Будапеште, сообщает Magyar Hírlap 7 апреля. Вэнс приехал в Будапешт, чтобы поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед выборами в парламент страны, намеченными на 12 апреля. Орбан также присутствовал на митинге.

В начале своей речи, судя по видео The Bulwark, вице-президент США рассказал, что «специальный гость» попросил позвонить ему во время выступления. Вэнс не раскрыл, кто это. Ему не удалось дозвониться с первой попытки. «Извините, у человека, которому вы пытались дозвониться, установлен голосовой почтовый ящик, но сообщение еще не дошло», — сообщил автоинформатор.

Но вскоре Вэнс смог дозвониться до Трампа:

Вэнс: Здравствуйте, господин президент, как ваши дела?

Трамп: Привет, Джей, не мог бы ты повторить? О, вау, там есть…

Вэнс: Господин президент, вы общаетесь с пятью тысячами венгерских патриотов, и я думаю, что они любят вас даже больше, чем Виктора Орбана.

Трамп: Я не могу в это поверить, я не могу в это поверить, потому что я люблю Венгрию и я люблю Виктора.

Президент США заявил, что Орбан — «фантастический человек», и у них «отличные отношения». «Он проделал фантастическую работу, он мне очень нравится, но если бы я не считал, что он проделал замечательную работу, я бы не разрешил вам позвонить мне сейчас», — заявил Трамп. В конце речи он добавил: «Я просто хочу сказать, что я большой поклонник Виктора, я полностью его поддерживаю».

После телефонного звонка, как пишет Magyar Hírlap, Вэнс сказал: «Ух ты, после этого трудно что-то сказать. Постараюсь выступить как можно лучше. Мы стремимся к переизбранию Виктора Орбана, верно?»

На этом фоне лидер оппозиционной партии «Тиса» и конкурент Орбана на парламентских выборах Петер Мадьяр выпустил заявление по случаю приезда Вэнса в Венгрию. «Ни одна иностранная страна не имеет права вмешиваться в выборы в Венгрии. Это наша страна. История Венгрии пишется не в Вашингтоне, не в Москве и не в Брюсселе — она пишется на улицах и площадях Венгрии», — заявил он.

По данным проекта Politico Poll of Polls, который собирает данные разных опросов общественного мнения, партия «Тиса» Петера Мадьяра может рассчитывать на выборах на 49% голосов, тогда как партия Виктора Орбана «Фидес» может получить только 39%.

В прошлом Дональд Трамп уже публично поддерживал Орбана в связи с выборами в парламент Венгрии. «Он настоящий друг, боец и победитель <…> Виктор Орбан никогда не подведет великий народ Венгрии. Я всегда с ним», — заявил Трамп в конце марта.

