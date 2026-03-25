«Настоящий друг, боец и победитель». Трамп поддержал Орбана перед выборами в Венгрии

Президент США Дональд Трамп публично объявил, что поддерживает переизбрание Виктора Орбана на пост премьер-министра Венгрии.

«Он настоящий друг, боец и победитель <…> Виктор Орбан никогда не подведет великий народ Венгрии. Я всегда с ним», — написал Трамп в своей соцсети Truth. Президент США подчеркнул, что «полностью поддерживает» переизбрание Орбана на пост премьер-министра. К посту он добавил свою фотографию с Орбаном, сделанную в Белом доме.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Партия Орбана «Фидес», согласно опросам общественного мнения, уступает по популярности оппозиционной партии «Тиса» под руководством Петера Мадьяра.

Financial Times и The Washinghton Post ранее писали, что Россия активно пытается помочь партии Виктора Орбана победить на выборах. По данным FT, администрация президента РФ одобрила информационную кампанию, направленную на продвижение в соцсетях образа Орбана как «сильного лидера с друзьями по всему миру». Кампания также предусматривает «информационные атаки» на Мадьяра и его партию, которую предлагается представлять как «игрушку ЕС».

Посольство РФ утверждает , что в Россия не вмешивается в предвыборную кампанию в Венгрии, а Кремль назвал публикацию FT «фейком».

The Washinghton Post, в свою очередь, писала о внутреннем отчете Службы внешней разведки РФ, в котором сотрудники спецслужбы предлагали рассмотреть возможность инсценировки покушения на Орбана, чтобы поднять его рейтинг перед выборами.